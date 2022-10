"Leben.Würde"-Kongress: Vielleicht seid ihr ja komisch

Plausibler als die Interpretation der Bewegung als "nicht wirklich ernstzunehmendes, letztes Aufflammen religiöser Traditionen" sei laut Knecht die Annahme, "dass die Positionen und Inhalte, die die 'Lebensrecht'-Bewegung vertritt, zum Teil entgegen ihrer eigenen Wahrnehmung und Behauptung, tatsächlich so exotisch nicht sind, sondern auf Zustimmung oder zumindest Anerkennung, Anschlussfähigkeit und Verständnis in weiten Kreisen treffen". Immerhin sind Abtreibungen in der Bundesrepublik nach wie vor nicht legal, sondern bleiben nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei.

Unübersehbar auf dem Kongress ist allerdings auch, wie tief das Verschwörungsdenken in der "Lebensschutz"-Bewegung verwurzelt ist. Bei Flurgesprächen ist das Geraune von einem Tag X dauerpräsent. Laut Referent Jörg Benedict stehen wir nicht nur wirtschaftlich, sondern insbesondere kulturell und moralisch vor einem "Great Reset". Und Mediziner Paul Cullen, an der Kongress-Leitung beteiligt, formulierte 2016 ein paar besonders steile Thesen: "Unsere Gegner haben das gesamte polit-mediale Establishment, fast die gesamte Unterhaltungsindustrie und die Dinosaurier-Medien auf ihrer Seite. Dazu noch große Teile der Wirtschaft, mächtige Finanzinteressen wie die Soros-Stiftung, (...), die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, große Teile der Kirchen und nicht zuletzt das Bildungssystem." Illustriert ist das mit einem Bild des jüdischen Milliardärs George Soros, hier bezeichnet als "Spekulant und Strippenzieher", verbunden mit dem Hinweis, dass die "Abtreibungs- und Euthanasie-Lobby" von "mächtigen Finanzinteressen" unterstützt werde. Da heißt es klipp und klar: "Unser Ziel ist es also nicht, unseren Gegner zu überzeugen, sondern ihn zu besiegen."

Wer lustig ist, gewinnt

Am Ende seiner Ausführungen hat Cullen noch einen strategischen Ratschlag parat: "Unsere schärfste Waffe, mit der der Gegner am wenigsten anzufangen weiß, ist unsere gute Laune und unser Humor." Was die "Lebensschützer" lustig finden, verdeutlicht der Auftritt von Birgit Kelle, die unter Johlen und Feixen des Publikums als "Gästin" angekündigt wurde. Größere Bekanntheit erlangte Kelle, als sie zur Aufschrei-Debatte einen Essay unter dem Titel "Dann mach doch die Bluse zu" beisteuerte. Dass der Deutsche Buchpreis aktuell das erste Mal an eine non-binäre Person verliehen worden ist, kommentierte sie mit: "Das nächste Mal aber bitte endlich an eine lesbische People of Color, die das Buch mit ihrem eigenen Menstruationsblut geschrieben hat."

Wer heute "nicht genug Opferpunkte sammeln" kann, ist Kelle zufolge unten raus. Als CDU-Mitglied verwehrt sie sich energisch dagegen, als politische Rechtsaußen verunglimpft zu werden – was sie allerdings nicht davon abhält, als Referentin bei FPÖ-Veranstaltungen aufzutreten. Auf Twitter lobt sie eine Rede der italienischen Ministerpräsidentin Georgia Meloni, in der diese vermutet, dass Familie, Glaube und Liebe zur Nation zerstört werden sollen, weil sie Identitäten definieren – und damit seien sie der Feind derjenigen, die uns zu "perfekten Konsumsklaven" der Finanzspekulateure umformen wollen. Wir aber, sagt Meloni, würden unsere Wurzeln und unsere Freiheit verteidigen.