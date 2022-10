Palmer weiß wie, Nopper weiß nix

Zur Palmerschen Vita gehört auch sein Auftreten im Geißlerschen Faktencheck zu Stuttgart 21 anno 2010, als der Tübinger so virtuos die Schwächen des Milliardenprojekts und die Überlegenheit des Kopfbahnhofs darlegte, dass ihm Bahn-Infrastrukturvorstand Volker Kefer ein Jobangebot unterbreitete. Das schlug er aus, es hätte wohl auch nichts daran geändert, dass der von Paul Bonatz entworfene Bahnhof mittlerweile wegen S 21 eine halbe Ruine ist. Als Kulturdenkmal gilt er dem Land immer noch, was angesichts seines 100. Geburtstags vergangene Woche hochkarätige Gratulanten aus der Politik hätte erwarten lassen. Pustekuchen. Ein privates Festkomitee stemmte ein mehrtägiges Programm, doch zur Gala am Donnerstag im nahezu vollbesetzten Großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses kam kein einziger der geladenen Gäste aus Stadt- und Landespolitik. Auch nicht Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), der zwar kaum halb so bekannt wie sein Tübinger Kollege ist, aber mindestens doppelt so feierfreudig.

Gesichtet wurde Nopper dann aber am Rande des darauf folgenden Festprogramms am Wochenende, zu dem auch Fahrten mit historischen Zügen gehörten. Der OB soll sich den Weg durchs Getümmel auf dem Bahnsteig gebahnt und, so berichten uns Augenzeugen, beteuert haben, er habe von den Jubiläumsfeierlichkeiten "nichts gewusst". Hach ja, vielbeschäftigten Stadtoberhäuptern kann schon mal was entgehen. Eine Feier im größten Saal der eigenen Wirkungsstätte beispielsweise. Oder dass die eigene Stadtverwaltung die Genehmigung für eine am Samstag geplante Kundgebung am Hauptbahnhof zu eben jenem Jubiläum kurzerhand zurückzog – wegen angeblich fehlender Fluchtwege im Brandfall und zu erwartender Fußballfan-Ströme. Weil der avisierte Platz am Samstag dann völlig leer blieb, sinnierte nicht nur S-21-Kritiker Werner Sauerborn über politische Gründe für die Absage.