BNN kauft BT: Geheime Kommandosache

Zeitungs-Gründer Wilhelm Baur war Mitglied der CDU, für die er 25 Jahre lang im Karlsruher Stadtrat saß. Viele Jahre waren die BNN als strikt konservatives Organ bekannt – auch lange unter Hans Wilhelm Baur, der sich stets das letzte Wort vorbehielt. Eine Besonderheit eigener Art, die Weitblick erahnen lässt, ist der Umstand, dass Patron Baur den Familienbetrieb BNN 1994 in eine Stiftung überführte, was die Kapitalentnahme aus der Firma verhinderte. Im Verwaltungsrat sitzen Personen des öffentlichen Lebens aus Karlsruhe, darunter zwei Dekane der großen Kirchen. Die Wilhelm-Baur-Stiftung, wie sie nach dem Verlagsgründer genannt wird, wird auch als Bekenntnis zur sozialen Verantwortung eines Unternehmens wie den BNN verstanden.

"Der Mehrheitsgesellschafter Wilhelm-Baur-Stiftung garantiert unserem Haus ein solides Zukunftsgleis und ist somit ein Garant für freien Journalismus, überhaupt für den Fortbestand eines Regionalverlages inmitten großflächiger publizistischer Verbünde", schreibt Verleger Klaus Michael Baur im Internet-Auftritt der Stiftung. Er ist seit 2005 auch Chefredakteur des Blatts.

Beim BT geht's um die Kasse

Repräsentantin und Gesicht des "Badischen Tagblatts" ist Verlegerin Xenia Richters, auch sie ist gelernte Journalistin, gestartet im eigenen Haus, von 1992 bis 2006 Redakteurin beim TV-Sender n-tv. Die 57-Jährige erklärte noch im April vergangenen Jahres, aus Anlass der Inbetriebnahme des neuen BT-Verlagshauses, ihre "Liebe zur gedruckten Zeitung". Geschwärmt hat sie damals auch noch von den Räumlichkeiten, nachdem das Stammhaus an der Stephanienstraße in der Innenstadt – ein Steinwurf entfernt von dem luxuriösen Baden-Badener Bäderviertel – doch etwas in die Jahre gekommen war und geräumt wurde. Dort sollen hochwertige Wohnungen entstehen. Damals sah Richters ihre Zeitung "jetzt und in Zukunft als eigenständiges, familiengeführtes Medienhaus".

Das hat jetzt ein Ende, ihre Zukunft findet jetzt in Karlsruhe statt, unter der Regie von Baur, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Als Regionalblatt, umgeben von Medienverbünden, die immer größer werden. In der Verlagswelt werde viel gesprochen über Kooperationen und gegenseitige Hilfen in schwierigen Zeiten, allein die Taten würden den Worten hinterherhinken, sagt der Karlsruher Verleger, der offenbar nicht nur in ökonomischen Kategorien denkt. Die BNN haben sich nach dem Tod des Altverlegers ein erkennbar neues Profil erarbeitet. "Strikt konservativ" war einmal, jetzt scheint auch die von vielen gerühmte "badische Liberalität" in das Karlsruher Zeitungshaus Einzug zu halten. Langjährige Leser erinnern sich gelegentlich an die Zeit vor 2012, als die Zeitung noch auf der Rotation der alten Druckmaschine hergestellt wurde: Da hatte man meist schon nach wenigen Minuten Lesezeit schwarze Farbe an den Fingern.