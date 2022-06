Schoettle-Areal: Warten auf die Verwaltung

In Stuttgart-Heslach zieht das Statistische Landesamt um. 6.000 Quadratmeter werden frei und hätten das Zeug, zum Musterbeispiel für kooperative Stadtentwicklung zu werden. Doch die Verwaltung im Rathaus schnarcht.

"Stadt und Land sind seit geraumer Zeit in Gesprächen zur Standort-Entwicklung des Schoettle-Areals", teilt die Pressestelle des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Anfrage von Kontext mit. Konkret geht es um mehr als 6.000 Quadratmeter Flächen, aktuell ist hier das Statistische Landesamt untergebracht. Das Ministerium bestätigt: Das Amt werde voraussichtlich Ende nächsten Jahres nach Fellbach umziehen. Eine Initiative hat bereits Pläne geschmiedet, wie der frei werdende Bau aus den 1970er-Jahren zu einem neuen Quartiersmittelpunkt in Heslach werden könnte (Kontext berichtete).

Aktuell sind Grundstück und Gebäude im Besitz des Landes. "Gegenstand der bisherigen Gespräche zwischen Stadt und Land war ein Grundstückstausch", schreibt das Ministerium weiter. "Dieser wird vom Land favorisiert. Bisher hat sich in den Gesprächen zwischen Stadt und Land jedoch kein passendes Tauschgrundstück ergeben." Doch nun bestätigt das Ministerium, was Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Rande einer Veranstaltung gesagt hatte: "Einen Verkauf des Grundstücks schließt das Land nicht aus. Zum weiteren Verfahren sind wir in Gesprächen mit der Stadt."

Die Aussagen der Stadt zum Stand der Dinge bleiben einsilbig: "Die Stadt ist hier weiterhin in gutem Austausch mit dem Land", lautet die gemeinsame Antwort der Referate Wirtschaft/Finanzen/Beteiligungen und Städtebau/Wohnen/Umwelt, also der Bürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) und Peter Pätzold (Grüne). Stuttgart habe "jüngst nochmals sein großes Interesse an den Flächen gegenüber dem Eigentümer schriftlich unterstrichen." Mehr Informationen gibt es nicht.