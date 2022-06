Nopper und Körner: Der Doppel-Nopper

Jetzt konkurrieren sie nicht mehr, sondern kooperieren. Der eine als OB, der andere als sein Chefberater. Rote Wähler:innen, Wahlkampfhelfer:innen und SPD-Mitglieder reiben sich die Augen über so viel Beweglichkeit. Zumal er offenherzig mitteilt, "dass der OB und ich dieselben Ziele verfolgen" in den strategischen Fragen, "die wir vor der Brust haben". Und in seinem Facebook-Abschiedsschreiben als SPD-Fraktionschef an die lieben Freundinnen und Freunde freut er sich auf das, "was wir gemeinsam in der Zukunft in neuer Konstellation für Stuttgart erreichen können".

Pattex dieser Partnerschaft sind der leidige Tiefbahnhof und alles, was dazugehört. Beide wollen die Stadtgesellschaft versöhnen, wenngleich auch nur nach diesem bewährten Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Nur ja keine Fehleinschätzungen einräumen – die Liste wäre stattlich –, lieber ein paar Worthülsen über den Blick, der nach vorne gerichtet werden muss. Nopper glaubt noch immer, Stuttgart 21 sei eine riesige Chance. Oder er tut zumindest so, und Körner fabuliert lieber über beeindruckende Ingenieurskunst, als sich selbstkritisch mit den vielen falschen SPD-Verheißungen rund um das kostenexplodierte und krass verspätete Milliardenprojekt auseinanderzusetzen. "Große Schnittmenge, das passt", twitterte Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, "ein faktenresistenter S21-Ideologe wie Körner" sei für Nopper eine gute Wahl.

Nicht einmal unter dem Mikroskop ist aber der Mehrwert für die Roten auszumachen, die sich in der Landeshauptstadt seit Jahren auf Talfahrt befinden. "Die Überraschung war groß", sagt die SPD-Stadträtin und klimapolitische Sprecherin Lucia Schanbacher, "das müssen wir erst mal verarbeiten." Jedenfalls hätten sich die Sozialdemokrat:innen nicht einkaufen lassen: "Unsere Meinungsbildung wird von einem CDU-OB nicht beeinflusst werden." Die SPD rücke nicht ab vom öko-sozialen Bündnis, von jener Mehrheit, die dem früheren Backnanger Rathauschef das Leben immer wieder schwer macht.

Nopper will Autos in der Stadt, Körner nicht

Was zu beweisen wäre, zum Beispiel in Sachen Mobilität. "Die beiden OB", wie im Rathaus schon über das Tandem in der Chefetage gewitzelt wird – "einer für Feste und Fassanstich, der andere fürs Fachwissen" –, haben das Thema zu einer der größten Herausforderungen erklärt. So hat sich Stuttgart im vergangenen Februar der auch vom Deutschen Städtetag unterstützten Initiative "Tempo 30" angeschlossen. Mit den Stimmen der SPD und gegen den Widerstand Noppers, der den Befürworter:innen – SPD, Grüne, Linksbündnis und Fraktion Plus – vorwarf, "einen ideologischen Feldzug gegen das Automobil zu führen". Für die sei es "Teufelszeug", das sie "aus der Autostadt Stuttgart vertreiben" wollten.