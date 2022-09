Züblin-Parkhaus Stuttgart: Das Monster zähmen

Weniger kompliziert wäre die Abwägung, hätten IBA-Chef Andreas Hofer und sein Team nicht ebenfalls beachtenswerte Argumente aus ihrer Seite, die verpackt sind in die vielversprechende Formulierung von "der Zähmung des Monsters". Die Lebensenergiebilanz von Gebäuden betrachtet, dürften nicht nur nach Meinung der in vielen Fragen faktensicheren Fridays-for-Future-Kids überhaupt keine neuen mehr gebaut werden. "Wir wissen, dass Abbrüche und Neubauten schwere Eingriffe sind, die Orte über Jahre unwirtlich machen", heißt es in der IBA-Stellungnahme zum heiklen Thema. Mit der Botschaft "Das Bauwerk Parkhaus kann mehr" würde ein "leuchtendes Zeichen" gesetzt, weit über die Baden-Württembergs hinaus und auf diese Weise ganz im Sinne einer Internationalen Bauausstellung.

Wahr ist aber ebenfalls, dass Planer:innen in der Vergangenheit zu oft zu hoch und damit daneben gegriffen haben: vom Schwabenzentrum auf dem gegenüberliegenden B14-Ufer übers Zeppelin-Carré bis zum gigantomanischen Europaviertel und Stuttgart 21. Kleiner wäre nicht nur feiner und näher an den längst verlorenen Strukturen der Stadt, sondern auch eine Rückbesinnung der besonderen Art. Denn während jenseits des Charlottenplatzes über Jahrhunderte der Adel daheim war in seinen Schlössern, lebten in der Leonhardsvorstadt viele einfache Leut'. Ein Anfang ist ohnehin längst gemacht: mit dem früheren Armenhaus an der Richtstraße hat die Stadt eines der ältesten Gebäude bereits zurückgekauft. Jetzt soll ein Schmuckstück daraus werden, dem nach und nach andere folgen könnten, das ganze Reeperbähnle runter bis zum Nachtwächterbrunnen und darüber hinaus.