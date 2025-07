Nachbarschaftsstreit wird zu Kunst: Kein Frieden der Hütte

Andreas Geiger ist Filmemacher. In seinem Heimatort Donzdorf, einer Kleinstadt im Kreis Göppingen am Rande der Schwäbischen Alb, ist auch das international große Musiklabel Nuclear Blast zu Hause. 2005 bereits drehte Geiger die Dokumentation "Heavy Metal auf dem Lande", der das Label in seinem Umfeld porträtiert. 2018 dann verarbeitete er in seinem Film "Halbe Hütte" die eigenen Erlebnisse: den bizarren Zank um wenige Meter Erdboden, die Mühlen der Bürokratie, die Fallstricke des Rechts und ein wenig auch die Donzdorfer Ortsgemeinschaft und ihre Charaktere.

"Ich bin doch nicht die Krim"

Er selbst geht im Film umher, beschaut die Hütte, ist froh, sie geerbt zu haben, findet über sie einen neuen Bezug zu Familie und Herkunft – und erhält Post. Von eben jenem Unternehmer, der erklärt, die Hütte stehe größtenteils auf seinem Grund und Boden und gehöre deshalb ihm. "Ich bin doch nicht die Krim, du Putin!", denkt sich Andreas Geiger im Film da ganz leise.

Erst glaubt der Erbe der Hütte noch, all dies sei kein Problem. Dann zeigt sich: Das ist es doch. Es folgen Gespräche mit dem Bürgermeister, dem Anwalt, dem Bauamt – ein Karussell, das sich dreht und dreht, aber keine Freude macht. Erbaut wurde die Hütte vom Großvater, der in den Krieg zog und nicht wiederkehrte. Er hielt sich nicht korrekt an die Grenzmarkierungen vor Ort, ignorierte sie oder interpretierte sie falsch – nicht anders als viele andere Hüttenbauer in anderen Orten: Hütten, die nicht exakt den baurechtlichen Vorschriften entsprechen, finden sich überall im Land, Schrebergärten, die vor Jahrzehnten entstanden, nach eigenen Regeln wuchsen. Zumeist werden sie von den Kommunen stillschweigend geduldet.

Aber wehe, wenn der Unternehmer kommt! Der, ein durchaus angesehener Herr, kaufte in Donzdorf großflächig Land auf und erklärte es zu seinem privaten Waldgebiet. Die Hälfte der Hütte, die Andreas Geiger geerbt hatte, okkupierte er kurzerhand, stellte eigene Geräte darin auf und untersagte den Zutritt.