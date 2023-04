Arbeit, Geld und Börse: Die Dividende-Preis-Spirale

Insgesamt sei 2022 "ein sehr erfreuliches Jahr für die Aktienkultur in Deutschland", urteilt Christine Bortenlänger, die Chefin des Deutschen Aktieninstituts. Wobei der Wermutstropfen bleibt, dass "noch immer zu wenig Menschen in Deutschland an den attraktiven Erträgen" teilhaben würden. Die Armen haben Hunger? Sollen sie halt Aktien kaufen!

Momentan sind es 18,3 Prozent der Bevölkerung, die ihren Kontostand mit Gewinnen aufhübschen, für die sich andere krummgemacht haben, und am beliebtesten ist die Aktie in Baden-Württemberg, wo jeder Vierte investiert hat. Wobei das Aktionärstum nicht nur mit dem Wohnort, sondern "auch stark mit dem Einkommen korreliert", wie die FAZ berichtet: "Bei Nettoeinkommen von mehr als 4.000 Euro im Monat beträgt die Aktionärsquote 46 Prozent."

Wie aber ist es den Unternehmen, denen sie ihr Kapital zur Verfügung stellen, gelungen, trotz krisenhafter Rahmenbedingungen Reibach wie nie zuvor zu machen? Einen Erklärungsansatz liefert Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ernst & Young Deutschland. Das "Manager Magazin" fasst seine Analyse so zusammen: Den erfolgreichen Unternehmen an der Börse sei es "gelungen, hohe Kosten bei Personal, Beschaffung und Energie an ihre Kunden weiterzugeben".

Den Verdacht, dass unternehmerisches Profitstreben eine Teilschuld an Preissteigerungen haben könnte, artikuliert Ahlers allerdings nicht. Während die neoklassische Volkswirtschaftslehre predigt, dass der Konkurrenzdruck der Marktwirtschaft automatisch zu günstigen Produkten führe, kommt aktuell Kritik von unerwarteter Seite auf. Andy Jobst, Inflationsexperte der Versicherung Allianz Trade, sieht zunehmend Anzeichen für "übermäßige Gewinnmitnahmen" und unterstellt, mehr als ein Drittel der Verteuerungen in den vergangenen Monaten könne nicht mit den traditionellen Treibern wie Rohstoffkosten oder gestiegenen Energiekosten erklärt werden.