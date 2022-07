Gender-Pay-Gap im Fußball: Runter mit dem Finger!

Unser Autor schämt sich. Wegen des DFB-Desasters beim Thema Equal Pay. Und wegen des moralischen Zeigefingers, den Deutschland, egal wo auf der Welt, allzu häufig zeigt.

Angesichts der galoppierenden Verdummung und Verfettung der Bevölkerung, der Verrottung der Infrastruktur, der im internationalen Vergleich in so vielen Bereichen in die Zweit- und Drittklassigkeit abschmierenden Verhältnisse hierzulande – schiergar könnte man griesgrämig werden dieser Tage. Außer man gehört zu denjenigen, die an Krisen und am allgemeinen Niedergang verdienen, finanziell verdienen. Dann natürlich den richtigen Riecher in ein goldenes Näschen verwandelt, Taschen voll, raff raff raff hort hort hort, was geht mich die Zukunft an, nur das Heute zählt, und heute will ich so viel wie möglich.

Jenseits all der maroden Brücken und Bahnstrecken und Straßen und Lokomotiven und Schulen und Kindergärten und der miserablen Art und Weise, in der wir unsere Kinder beziehungsweise deren Bildung behandeln und die Menschen, die sich um diese Kinder kümmern und um die Kranken und Alten, jenseits all dieser generell deprimierenden Zustände ist aber eines ganz besonders ärgerlich: die Borniertheit und nachhaltige Arroganz weiter Teile der deutschen Gesellschaft gegenüber anderen Gesellschaften.