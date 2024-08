Deutsche Bahn: So gut in Schuss wie das Ohr von Trump

Das US-amerikanische Volk ist vom vielen Marvel- und Netflix-Gucken, Five-Guys-Futtern, Starbucks-Schlürfen und Pick-up-Truck-Fahren geistig so ausgekratzt wie ein leerer Joghurtbecher im Haushalt einer recyclingfreudigen Großmutter. Es kann sich deshalb immer nur einen einzigen Präsidentschaftskandidatennamen merken. Und zwar den, der gerade in den Schlagzeilen prangt. Und den wählt es dann.

Deshalb war die Demenzoffensive des so vifen wie virtuosen Vollblutpolitstrategen Biden nichts anderes als brillant: Für ein paar Tage ging es in den Medien mal nicht um Talahon-Trump, sondern einfach nur heiter um das bröselnde Zerebrum des Präsidenten. Es war herrlich. Bis halt wieder irgend so ein Freshbrain aus dieser trottolösen Nulpennation zum Schießeisen greifen musste. Die Schlagzeilen-Power eines überlebten Attentats hätte der kultige Sleepy Joe selbst dann nicht toppen können, wenn er vor laufender Kamera seine eigene Frau mit Kim Jong-un verwechselt hätte. Folgerichtig trat er von der Kandidatur zurück.

Drum vertage ich meine US-Analyse, warte mit meiner Prognose noch ab, bis der Bürgerkrieg so richtig ausgebrochen ist, küre heute noch keinen vorzeitigen Sieger und blicke nicht über den großen Pfuhl, sondern ins kleine Deutschland. Wo unsere Schieneninfrastruktur ungefähr so gut in Schuss ist wie das Ohr von Donald Trump.

Ein schlechter Tag für Kühe

Nachdem im Laufe der Herrenfußball-EM ausländische Journalist:innen über den ganzen Kontinent hinweg fassungslos vom Zustand des hiesigen ÖPNV berichtet haben und österreichische Schmähgesänge wie "Die Deutsche Bahn is so im Oasch" die Runde machten, hat man fürs Schienennetz nun eine "Grundsanierung" ausgerufen. Der beste Witz in diesem Text stammt daher nicht aus meiner Feder, sondern von Volker Wissing. Selbiger schreibt in der Pressemitteilung zur Grundsanierung: "Pünktlichere Züge überall und immer in ganz Deutschland – das ist bald kein Traum mehr." Volker Wissing täte eine Grundsanierung auch mal gut.

Obwohl regelmäßig von meinen autofahrenden und fliegenden Bekannten verspottet, reise ich aus ökologischer Überzeugung so gut wie jede meiner vielen Strecken mit dem Zug. Und ich kann Ihnen sagen: Die einzigen, die noch mehr für die Rettung der Menschheit leiden als Klimakleber, Hungerstreiklerinnen und der globale Süden, sind die Kund:innen der Deutschen Bahn.

Exempli gratia: Neulich gewann ich viel Bonusreisezeit auf einer Fahrt durchs Allgäu, weil ein vorausfahrender Zug kurz vor meinem Umsteigebahnhof in eine Kuhherde gebrettert war. Hinter dem Umsteigebahnhof wäre es allerdings wegen des dortigen Erdrutsches auch nicht weitergegangen. Ein guter Tag fürs Taxigeschäft, ein schlechter Tag für Kühe.