Mensch und Maschine: Angriff der Drogenautomaten

Wie man es eben kennt aus der Innovationsgeschichte seit Anbeginn der Industrialisierung, wird der Mensch ersetzt, zunehmend ver- und aus der Welt gedrängt von einer maschinellen Konkurrenz: angefangen mit einem Verelendungsschub, zu dem es kam, seit der dampfkraftbetriebene Webstuhl Zigtausende Arbeitsplätze in der Textilindustrie überflüssig machte.

Diese Ente erinnert an Frankreichs Glorie

Den mechanischen Webstuhl zwar nicht erfunden, aber perfektioniert hat der französische Automatenbauer Jacques de Vaucanson, der Zeitgenoss:innen mit seinen lebensähnlichen Konstrukten in Staunen versetzte. Neben einem artifiziellen Flötenspieler und einem Blechtrommler ist sein größtes Meisterwerk die 1764 enthüllte mechanische Ente. Sie begeisterte den Philosophen Voltaire so sehr, dass dieser fünf Jahre später notierte, ohne die Ente "würde heute nichts mehr an die Glorie Frankreichs erinnern". Sie konnte schnattern und flattern und Wasser trinken. Und in der deutschsprachigen Wikipedia ist noch heute zu lesen: "Die Ente nahm Körner aus einer Hand auf, 'verdaute' sie in einer chemischen Reaktion in einem künstlichen Darm und schied sie daraufhin in naturgetreuer Konsistenz aus."

Zwar täuschte die Ente ihr Publikum 80 Jahre lang erfolgreich. Allerdings gehört ihre angebliche Verdauungsfähigkeit ins Reich der Mythen: So enthüllte der Zauberer Jean-Eugène Robert-Houdin, der die Ente 1844 genauer untersuchte, dass sich in ihrem Inneren zwei Kammern befanden: eine, in der die Körner landeten. Und eine davon unabhängige mit präparierten Exkrementen, die unter dem Staunen der Massen ausgeschieden wurden. Dass ein erfahrener Illusionist dem faulen Zauber auf die Spur kam, ist kein Zufall. Schließlich ist eine der ältesten Maschinenanwendungen durch den Menschen ein Täuschungsmanöver des antiken Theaters: Die Geburt des "deus ex machina" entstammt dem Geiste der Gaukelei.