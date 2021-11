Cannabis-Legalisierung: Gras dem Kapital

Findest du kiffen politisch? Oder war es für dich mal politisch?

Lass mich überlegen… Naja, das war früher mehr Sex, Drugs and Rock'n'Roll, aber die ganze Zeit damals war ja politisch. Ich komme ja aus Bremen, da haben Schüler gegen die Tariferhöhung der Straßenbahn gekämpft, das war so 1967, und ich glaube, ein Jahr später, 1968, haben wir mal ein bisschen Gras gekriegt und mal geraucht, und dann in Berlin öfter. Da war das aber besser organisiert. Heute geht man zu den Dealern, deshalb fliegen die auch auf, wenn in einem Mietshaus zu viel Publikumsverkehr ist im dritten Stock links. Damals hat man einen angerufen, und der kam dann in die Wohngemeinschaft. Der sagte immer, koordiniert eure Bestellungen, nicht dass ich in einer Stunde nochmal kommen muss. Kiffen war gar nicht so wichtig. Damals hatten wir auch nicht viel Geld. Wobei, wenn wir mehr Geld gehabt hätten, hätten wir vielleicht auch mehr gekifft. Einmal hatte einer aus der WG das Geld für die Miete dabei und hat dann aber in der Bahn einen getroffen, der ihm Haschisch verkauft hat. Der kam ganz stolz nach Hause und sagte, die Miete müssten wir zwar neu einsammeln, aber ich hab nen guten Deal gemacht. Das Zeug turnte leider überhaupt nicht und lag irgendwann bei den Tellern im Regal. Als ich dran war mit Kochen, hab ich Pfannkuchen gemacht und es mit einer Reibe richtig fett draufgerieben. Da hat es funktioniert.

Schöne Geschichte. Bist du mal kontrolliert worden?

Oh, ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Das war etwa 1969/70, da gab es die Grenzpolizisten der DDR. Und einer fragte mal, ja, was ist denn das? Naja, sagen wir, ein Stück Haschisch. Wir haben es ihm geschenkt. Beim nächsten Mal hatten wir ein Haschisch-Pfeifchen dabei, und er fragte wieder: Was ist denn das? Und so haben wir uns mit dem immer über Wirkung von Haschisch unterhalten, das war eigentlich ganz nett. Dann kam das Transitabkommen von Willy Brandt, und die Grenzpolizisten haben nicht mehr kontrolliert. Dafür der Zoll. Und gleich beim ersten Mal, wir im VW-Bus, haben sie ein winziges, nur fingernagelgroßes Stück bei einem gefunden und uns den ganzen Nachmittag aufgehalten. Wir haben dann auch noch einen Prozess gekriegt. Also da haben wir uns die DDR-Grenzschützer zurückgewünscht. Im Gegensatz zu allen anderen Deutschen natürlich.

Ist Kiffen für dich eine Lebenseinstellung?

Die Drogenfrage? Hm. Naja, war von mir jetzt nicht besonders durchdacht am Anfang. Im Übrigen kann ich auch mal wochenlang nicht kiffen, im Gegensatz zum Tabakrauchen, darauf zu verzichten fällt mir schwer. Für mich sind Rauschgifte eigentlich nicht wichtig, auch wenn ich viel kiffe. Also eigentlich interessiere ich mich auch gar nicht für Drogen. Nur für die Wirkung. Ich mache das, was ich auch unbekifft machen würde, nur halt besser.