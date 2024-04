Der Adel als Richter Gottes: Galgen unterm Kreuz

Mit den Torturen kamen die "Geständnisse", hinlänglich belegt insbesondere bei den Hexenprozessen zwischen 1500 und 1750. Gewaltexzesse ohne Grenzen, bis die "Hexe" zugab, eine Buhlschaft mit dem Satan zu haben. Bei Anna Kramer aus Veringenstadt, genannt "Bader-Ann", war es nach zehn Verhörtagen so weit. Unter unvorstellbaren Schmerzen schrie sie ("Sagt mir, was ich gestehen soll"), ja, sie habe es 35 Jahre mit dem Teufel getrieben. Ihr Leben endete auf dem Scheiterhaufen, ohne Kopf. Fürst Maximilian von Hohenzollern-Sigmaringen ließ sie vorher enthaupten, als Zeichen seiner "Gnade". Gnadenlos war der Edelmann Jacob Truchsess von der Scheer zu Waldsee, als er 1587 innerhalb von drei Tagen 38 "Hexen" verbrennen ließ, was damals, zumindest von der Zahl her betrachtet, so ungewöhnlich war, dass daraus ein berühmtes Gemälde entstanden ist.

In Waldsee wurden allein in einem Jahr (1586) 17 "Hexen" ins Feuer getrieben, in Wurzach waren es 42 zwischen 1575 und 1580 – und 412 Jahre später hat man ein Arma-Christi-Kreuz am Leprosenberg errichtet, um jenen zu gedenken, die auf dem Richtplatz umgekommen sind. Den "verbrannten Hexen", aber auch den 7.000 Aufständischen, die vom "Bauernjörg" am Leprosenberg 1525 vernichtend geschlagen wurden. Es war ein blutiges Schwert, das unter der Waldburger Patronatsherrschaft geschwungen wurde, im Namen Gottes "zu richten Recht", wie auf einem besonders wertvollen Exemplar im Waldseer Heimatmuseum eingraviert ist.

Die Lösung: Der Fürst saniert das Kreuz