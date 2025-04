Ausstellung "Rebellion des gemeinen Mannes": Bauernrevolten

Was nun? Der Künstler wandte sich an die Winzerin und CDU-Stadträtin Susanne Schnepf. Sie machte Termingründe geltend, fügte jedoch spitz hinzu, "dass die Praktiker aus der Landwirtschaft durchaus wissen, wie sie mit dem genannten Thema umzugehen haben und die ausgebildeten Landwirte und Winzer nicht länger die ideologische Bevormundung durch ökologische Aktivisten dulden." Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer solchen Veranstaltung sei gering. "Die gegenseitigen Meinungen sind hinlänglich bekannt und überall zugänglich. Ein Stuhlkreis wird keine neuen Informationen bringen."

Nicht alle Bauern mögen den Bauernverband

Doch nicht alle "Praktiker aus der Landwirtschaft" schlagen in dieselbe Kerbe. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass Landwirt:innen sich auch abseits des Bauernverbandes zusammenschließen. Bereits in den 1980er-Jahren gründete sich die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), hervorgegangen aus einem Arbeitskreis Junger Landwirte in Herrenberg, der die Subventionspolitik der EU in Frage stellte und sich vom Bauernverband nicht richtig vertreten fühlte. Am 20. März, genau 500 Jahre nach der Verabschiedung der "zwölf Artikel" der Bauern in Memmingen – eine Art früher Menschenrechtserklärung –, sprach deren langjähriger Geschäftsführer Georg Janssen am selben Ort auf einer Kundgebung.

"In Memmingen wurde Geschichte gemacht", betont Janssen. "Aber was bedeutet denn das für heute?" Er sehe eine Klammer zwischen 1525 und 2025: "Viele Bäuerinnen und Bauern fühlen sich in ihrer täglichen und harten Arbeit nicht wertgeschätzt." Wertschätzung müsse sich in fairen Preisen ausdrücken. "Landwirtschaftliche Investoren reißen sich das Land unter den Nagel", kritisierte Janssen zudem den Kampf um Ackerboden. Besonders wichtig ist ihm, dass Bauern ihr eigenes Saatgut verwenden können, statt Gebühren an Großkonzerne zu zahlen.