Pazifismus, Linke und der Krieg: Krieg und Frieden

Das Ziel, "Russland zu schwächen" erklärt vielleicht warum, wie der österreichische Oberst, Historiker und Analyst Markus Reisner immer wieder darlegt, die ukrainische Armee während des gesamten Krieges immer genau so viel an militärischem Gerät und Unterstützung von der Nato bekam, dass sie sich gerade noch verteidigen, aber nie so viel, dass sie Russland wirklich angreifen konnte.

Über das erklärte Kriegsziel der USA gingen viele Politiker und andere noch hinaus, forderten einen "Sieg über Russland" und dafür immer mehr Waffenlieferungen. Sie erklärten jedoch nie, wie ein solcher Sieg möglich sein sollte.

Das größte militärische Problem sei zurzeit, so Reisner, "der Mangel an verfügbaren Soldaten an der Front". Oft sind die Bataillone nur zur Hälfte besetzt, die Situation ist "prekär" und die ukrainischen geraten gegenüber den russischen Soldaten zunehmend in die Minderzahl. Folglich könnten noch so viele Waffen in die Ukraine geliefert werden, es fehlt dort an kriegswilligen und -tauglichen Menschen.

Dass die Ukraine den Krieg unter diesen Bedingungen nicht "gewinnen" würde, zeichnet sich schon länger ab. Doch weder der Kontext des Krieges noch der genaue Verlauf wurden in den Medien wirklich thematisiert. Das gleiche gilt für die Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Regierung im März und April 2022. Zu dieser Zeit lag ein Waffenstillstandsentwurf auf dem Tisch, der eine neutrale Ukraine in ihren völkerrechtlich anerkannten Grenzen vorgesehen hatte. Doch die USA und die Nato entschieden, die Ukraine zur Fortsetzung der Kämpfe anzuhalten, um Russland wirtschaftlich, militärisch und diplomatisch geopolitisch nachhaltig zu schwächen. Das sollte zwar nicht funktionieren, aber es kostete das Land, für dessen Sicherheit sich der Westen angeblich einsetzte, sehr viele Menschenleben.

Hätte es einen öffentlichen Druck der Straße gegeben, eine Antikriegsbewegung, die sich für Verhandlungen einsetzte und auch die Interessen etwa der 300.000 in Deutschland lebenden ukrainischen Deserteure berücksichtigte, wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen.

Die irrationale Furcht vor dem russischen Überfall

Stattdessen wird jetzt immer lauter vor der Gefahr eines "russischen Überfalls" auf die Nato gewarnt. Wer das Geschehen jedoch rational betrachtet wie der deutsche General a.D. Wolfgang Richter, Markus Reisner oder Jeffrey Sachs, kommt zu dem Schluss, dass die russische Regierung weder willens noch demnächst in der Lage ist, die Nato anzugreifen.

Gleichwohl fürchten sich 56 Prozent in Deutschland aktuell vor einem "großen Krieg". Grund dafür dürften nicht nur das beschlossene "Sondervermögen Bundeswehr" sein, sondern auch Bedrohungsszenarien, die zunehmend verbreitet werden. Aufforderungen, Lebensmittelvorräte anzulegen, über vorhandene Bunker nachzudenken oder Rekrutierungsversuche für die Bundeswehr an Schulen dienen dazu, dass sich die Leute in einen Kriegszustand imaginieren.

Es ist eine Binsenweisheit, dass dabei auch Ängste kanalisiert werden und von den Alltagsproblemen – wie steigenden Lebenshaltungskosten, Inflation und Wohnungsnot – abgelenkt wird. Und dass sich die Militarisierung einer Gesellschaft bestens zu deren Disziplinierung eignet, wussten bereits die Preußen; genauso wie Leo Trotzki, als er die Rote Armee aufbaute.

"Wir" sollen bedroht sein – aber wer ist "wir"?