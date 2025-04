Schwarzpulver: Der deutsche Robin Hood

Sicher ist inzwischen allerdings: Schwarzpulver und Feuerwaffen kommen nicht aus Baden, denn in der Tat verstanden es die Chinesen, ihr Pulver nicht nur für Spielereien zu nutzen. Die älteste erhaltene Feuerwaffe der Menschheit ist die Heilongjiang-Büchse aus dem Ort Pan-la-chhêng-tzu, sie ist spätestens auf das Jahr 1298 zu datieren. In deutschen Schriftquellen taucht das Schwarzpulver nicht vor 1330 auf. Dann zunächst in einem Rezept, das schnell lebensgefährlich wird, weil es rät, die Materialien gut zu trocknen, bevor sie im Mörser landen. Von Kundigen werden sie in der Regel feucht verarbeitet, weil ein Funkenschlag bei Trockenheit schnell zur Explosion führt. Daher ist an dieser Stelle ein Verweis auf die mahnenden Worte des Schweizer Sprengstoffchemikers Alfred Stettbacher (1888 bis 1961) angebracht: "Doch seien Unkundige, vor allem aber Schüler, eindringlich vor jeder Art des explosiven Zeitvertreibes gewarnt. Wer nicht zum mindestens die chemischen Grundoperationen beherrscht, verzichte auf diesen Sport zur Selbstverstümmelung."

Dynamit-Erfinder hoffte auf Frieden durch Dynamit

Der britische Chemiehistoriker James Riddick Partington vermutet, Berthold Schwarz sei eine Figur wie Robin Hood, die offensichtlich dazu erfunden worden sei, dem deutschen Sprachraum die Erfindung des Schießpulvers und der Kanone zuzuschreiben.

Mit Blick auf das Leid, das Artillerie und immer zerstörerische Feuerwaffen in ihrer nicht einmal tausendjährigen Geschichte angerichtet haben, drängt die Frage, weswegen man überhaupt stolz darauf sein will, diese Erfindung in die Welt gesetzt zu haben. "Eine Erhöhung der tödlichen Präzision des Kriegsmaterials wird uns den Frieden nicht sichern", sagte einmal der Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833 bis 1896). Dummerweise hat er danach noch weitergeredet: "Es gibt nur ein Mittel der Abhilfe. Der Krieg muss so geführt werden, dass nicht nur der Soldat an der Front, sondern auch die Zivilbevölkerung in der Heimat von der Vernichtung bedroht wird. Lassen Sie das Damokles-Schwert über jedermanns Haupt schweben, meine Damen und Herren, und Sie werden Zeugen eines Wunders werden – jegliche kriegerische Handlung wird innerhalb kürzester Zeit eingestellt werden."

Eine Prognose, die nicht so gut gealtert ist. Das fragile Gleichgewicht des Schreckens durch ABC-Waffen erweist sich als etwas zu schrecklich, wo die Entscheidung über einen globalen Omnizid nur einen roten Knopfdruck durch irre Psychopathen entfernt ist.

Künstlerseele August Schnezler hatte übrigens schon 1846 darauf hingewiesen, dass er mit seinem Gedicht über Berthold Schwarz eine "alte Sage" vortragen will. Der Funke der Begeisterung für die morbide Erfindung, scheint nicht so recht auf ihn überzuspringen. Schnezler schildert, wie sich Scharen von Kriegern bei Schlachten Blitz um Blitz entgegen knallen, "todesröchelnd fallen sie" vom Kugelregen niedergestreckt. Und dem Ordensbruder winkt am Ende der größte Nutznießer zu:

Da schritt der Tod im Riesengang

Das Leichenfeld hinüber,

Die Sense triumphierend schwang

Nach Berthold er herüber

Und rief ihm zu: "Wie bin ich dir,

O Mönch! so sehr verbunden,

Daß du ein solches Elixir

Zu meinen Diensten erfunden!"