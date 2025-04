Auf der Straße: Schütze Arsch

Es ist mehr als angebracht, dieses dunkle Kapitel meiner Biografie zu bereuen. Wie die Kriegsdienstverweigerer von früher, die uns heute ihr schlechtes Gewissen offenbaren, auch wenn sie ihre inzwischen arthritische Schulter schon beim ersten Rückstoß eines Sturmgewehrs von Heckler & Koch ins Lazarett zwingen würde.

Selbstverständlich ist mir klar, dass sich zurzeit jeder spöttische Blick auf den Waffendienst verbietet. Es geht um "Moral". Das ist insofern interessant, als "moralisches Handeln" bei unseren politischen und wirtschaftlichen Playern längst so viel Respekt genießt wie woke Gesinnung in den Kreisen Trumps. Nebenbei: Nie wird erwähnt, dass es Menschen ohne Moral gar nicht gibt. Jeder und jede hat eine: der Kriegsdienstverweigerer mindestens eine so schlechte wie der Tyrann Putin, der bereuende Kriegsdienstverweigerer auf jeden Fall eine so gute wie die Tote Hose Campino. Bad guy vs. good guy. So geht das Match.

Im Bunker nicht den Führer spielen

Als Rentengeldbezieher mit – seit Kretschmanns gutsherrlichem Arbeitswutanfall – fragwürdigem Recht auf Freizeit wurde ich neulich an ein Bunkererlebnis erinnert. Weil alle drei Stuttgarter Mineralbäder aufgrund digitaler Operationen gleichzeitig geschlossen wurden und meine kleine Schwitz- und Schwimmtruppe nicht wie gewohnt das Bad Berg überfallen konnte, starteten wir in einem straßenkriegsmüden Mercedes unsere Offensive Richtung Beuren am Fuß der Alb. Unterwegs fiel mir ein, dass ich vor zwanzig Jahren schon einmal Beuren heimgesucht hatte. Damals nicht zum dekadenten Baden in der Therme, sondern zur diskreten Besichtigung eines Luftschutzbunkers inmitten zahlreicher Munitionsbunker der Nato.

Eingebettet war die militärische Anlage aus dem Kalten Krieg in ein Landschaftsschutzgebiet. Den Luftschutzbunker fanden wir unter dem Verwaltungsgebäude des Freiluftmuseums. "Diese Einrichtung", notierte ich seinerzeit, "muss man sich wie eine handelsübliche Knastzelle mit übereinander gebauten Plastikbetten vorstellen." Mit stoßsicheren Sitzen und eisenharten Nackenstützen. Ein Schild informierte uns über "Die Verhaltensregeln im Schutzraum". Eine der wichtigsten lautete: "Schlaflosigkeit, Hunger, Durst, Erschöpfung sind zu vermeiden." Da mir dieser Tipp nicht nur unter der Grasnarbe hilfreich erscheint, will ich noch einen sehr spezifischen Bunker-Rat weiterreichen: Nach Panikausbrüchen, hieß es auf dem Schild, sei es Insassen geboten, "sich als Führer zu zeigen". Ein ungedienter Schütze Arsch vom Dienst wie unsereiner wäre damit überfordert.

Deshalb zum Schluss die kommode Lösung des Problems: Motiviert vom coolen Bunkerboom, offeriert die Berliner Firma BSSD Defence Pop-Up-Panikräume schon ab 14.000 Euro. Ähnliche Dinger verhökert Norma.

Gibt es noch was zu sagen? Ja. Ich werde mir keinen Lustbunker zulegen. Irgendwann schauen meine blauen Frühlingsaugen Gras samt Veilchen sowieso von unten an.