Fahrrad-Demo von Serbien nach Straßburg: 16 Minuten Stille für 16 Tote

Doch das Drehbuch geht nicht auf. Das lässt sich erahnen, wenn Organisatorin Hana von der Bewegung erzählt: „Die Studierenden zeigen uns, wie direkte Demokratie aussieht, in der es eine Gewaltenteilung gibt." Von Anfang an waren die Besetzungen an den Hochschulen geprägt von Vollversammlungen aller Studierende. Aktionen wurden dort debattiert, alle Entscheidungen abgestimmt und das Auftreten als geschlossene, bestimmte, aber friedliche Bewegung durch lange Debatten gefestigt. Klare Strukturen und Verantwortlichkeiten durch demokratische Mandate in der Kommunikation mit der Presse und eigene Sicherheitsstrukturen sorgen für eine beharrliche Präsenz nach außen, die das medial verbreitete Bild der "Chaoten" Lügen straft. Damit dies möglich ist, haben die jungen Protestierenden ihr Studium mit Rückendeckung ihrer Professor:innen gerade ausgesetzt. Sie organisieren eigene Bildungsveranstaltungen und Events in den Fakultäten und sammeln Essen, Getränke und Material über Spenden aus der Bevölkerung. Ein Großteil der Kommunikation läuft über Instagram, womit sie an den Staatsmedien vorbei ihre Forderungen verbreiten können.

Die Bewegung wächst und wächst

Ihr Engagement wirkt: Immer mehr Menschen aus der gesamten Bevölkerung beteiligen sich, und an manchen Orten gibt es inzwischen Bürger:innenversammlungen, die diesen demokratischen Aufbruch von unten in ihre Nachbarschaften tragen. Die Alternative, die sie bieten, ist glaubwürdig, auch weil sie handeln, wo die Behörden versagen: Sie haben eine Liste von einsturzgefährdeten Gebäuden zusammengestellt und eine Bürger:innenuntersuchung des Unglücks von Novi Sad ins Leben gerufen. Nachdem bei der Großdemonstration am 15. März eine unbekannte Waffe gegen Demonstrierende eingesetzt wurde und eine Massenpanik auslöste, sammelten sie 3.032 Zeugenaussagen und reichten Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Die Beweise deuten darauf hin, dass eine Schallkanone eingesetzt worden sein könnte, die in Serbien illegal ist. Die Aufklärung dieses Vorfalls wurde als fünfte Forderung der Protestbewegung aufgenommen.