Rechte Bauern feiern in Biberach: Ballweg und Ballermann

Ebenfalls vor Ort ist Made Höld, Erfinder der Bewegung "Oberschwaben ist bunt", Antifaschist und Aktivist seit Jahrzehnten. Er sieht in der "Endstation" schon die Geburtsstunde eines "rechten Hotspots" in der Region am Horizont heraufziehen. Darüber wiederum wundert sich Andreas Kopf, der Eigentümer des Etablissements. Er versteht die ganze Aufregung nicht und fragt, ob ihm etwas entgangen sei? Er will es ausgerechnet von Made Höld wissen, der seinerseits von Kopf wissen will, warum er eine Veranstaltung für "viele Rechtsradikale" mache, die an den "militanten Protesten" am Aschermittwoch teilgenommen hätten und einer "Party des Volkes" nicht abgeneigt seien?

Sei's drum. Kopf lädt den Antifaschisten Höld zu einem "gemütlichen Austausch" in seine Lokalität ein, der dazu keine Lust verspürt. Er muss sich auf einen Prozess gegen die Vereinigung "Bürger-Bauern-Mittelstand" (BBM) vorbereiten, die ihn wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung angezeigt hat und die für ihn zu den Party-Mitveranstaltern zählt. Die BBM ist aus dem Stand in den Ravensburger Kreistag eingerückt, gegen Windkraft und für eine "verständliche deutsche Sprache". Die "souveräne Selbstbestimmung" der EU-Mitgliedsstaaten liegt ihr ebenfalls am Herzen. Sich selbst sieht das Bündnis als Gegner rechts- wie linksextremistischer Neigungen.

Die Bauern sind Opfer. Sagen sie

Andreas Kopf von der "Endstation", ausschließlich umsatzorientiert, wie es in der Branche heißt, schreibt auch an das Biberacher Online-Portal "Weberberg", um zu erfahren, worum es eigentlich geht. Dort berichtet der Journalist Uli Stöckle regelmäßig über die Strafverfahren gegen die auffällig gewordenen Bauern. Sämtliche Beteiligte vermittelten den Eindruck, notiert der Beobachter, sie seien "zufällig", mehr oder minder "unbeteiligt und unbescholten" in das Handgemenge geraten. Also Opfer der Umstände. Oder es sei ihr gutes Recht gewesen, sich den polizeilichen Anordnungen zu widersetzen. Also Opfer der Staatsgewalt. Allerdings mochte das Amtsgericht Biberach ihrer Argumentation nicht folgen und verurteilte gut 20 Angeklagte zu Geldstrafen zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Interessant dabei: Keiner der Verurteilten machte konkrete Angaben zu seinem Einkommen, was das Gericht zum Schätzen der Tagessätze zwang.