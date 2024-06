Hans Böhm, der erste deutsche Revolutionär: Der Rebell vom Taubertal

Die Bischöfe waren alarmiert

Bis zu 50.000 Menschen müssen sich in Niklashausen innerhalb weniger Wochen versammelt haben – und selbst wenn diese Zahl für heutige Ohren angesichts der damals wesentlich geringeren Bevölkerungsdichte auch etwas übertrieben klingen mag: Es war auf alle Fälle eine gigantische Massenbewegung, die sich im Frühsommer 1476 über das mittlere Taubertal ergossen hat. Und plötzlich waren auch die Bischöfe in Mainz und Würzburg, die das eigenartige Treiben lange nicht ernst genommen hatten, aufs Höchste alarmiert. Spitzel wurden ausgesandt, um die gottlosen Handlungen in Niklashausen auszukundschaften und Bischof Rudolf von Scherenberg auf dem Würzburger Marienberg Bericht zu erstatten.

Dementsprechend war der Bischof hell entsetzt zu hören, dass sogar ihm, dem vermeintlichen ersten Diener der Heiligen Jungfrau Maria, vorgeworfen wurde, ein gottloser Zeitgenosse zu sein, den selbst bald die Strafe des Himmels treffen würde. Und all diese ketzerischen Behauptungen des jungen Schäfers wurden auch noch durch einen Mönch, der ihm offenbar zur Seite stand, theologisch untermauert! Unerhört!

Jetzt musste gehandelt werden – und zwar rasch! Doch so einfach war es natürlich nicht, inmitten von mehreren Zehntausend Anhängern deren Volksheld gefangen zu nehmen und nach Würzburg auf die Marienburg zu verbringen. Deshalb entschloss man sich zu einer Nacht-und-Nebel-Aktion, während Hans Böhm und seine engsten Helfer dann tatsächlich mitten im Schlaf überrascht und entführt wurden, ohne dass die ahnungslosen Wallfahrer etwas mitbekamen, die in ihrer grenzenlosen Naivität keinerlei Schutzmaßnahmen für ihren Heiligen Jüngling ergriffen hatten.

Am nächsten Morgen dann war das Entsetzen groß – aber da war es natürlich längst zu spät. Hans Böhm war zu diesem Zeitpunkt schon in den Gefängnisturm der Marienburg geworfen worden, wo auf ihn ein kurzer Scheinprozess wartete, dessen Ausgang bereits von vornherein festgestanden hatte. Viele Tausend von Hans Böhms empörten Anhängern zogen nun vor die Tore der Festung und forderten seine Freilassung – vergebens. Als sich die Wut der Menschen mehr und mehr steigerte und konkret Gefahr bestand, dass mit einer Erstürmung der Marienburg zu rechnen war, ließ der Bischof die Kanonen sprechen. Wahllos wurde in die schutzlose Menge gefeuert, die daraufhin in wilder Panik auseinanderstob.

Noch aus dem Feuer drangen Marienlieder

Anschließend wurde Hans Böhm, der in seinem Gefängnis mehrfach gefoltert worden war, hastig und gegen alle juristischen Regeln ein skandalöser Prozess gemacht. Doch alle Folter, alle Strafandrohungen, alle noch so scharfen Verhöre mochten ihn nicht dazu bewegen, von seiner Haltung Abstand zu nehmen und zu widerrufen. Nicht er sei ein Ketzer, sondern der Bischof. Nicht er führe ein gottloses Leben, sondern Rudolf von Scherenberg. Und so endete dieser Prozess nach kürzester Zeit genau so, wie es von Anfang an beschlossene Sache gewesen war: mit dem Todesurteil gegen Hans Böhm und seine treuesten Begleiter.

Am 19. Juli 1476 wurden die Urteile auf dem Schottenanger am Main unterhalb der Marienburg öffentlich vollstreckt. Während die Gefährten vor seinen Augen enthauptet wurden, war für den Ketzer Hans Böhm der Scheiterhaufen reserviert. Kurz bevor der Henker das tödliche Feuer entzündete, soll er dem Delinquenten noch gnadenhalber das Angebot gemacht haben, ihm das Genick zu brechen, um damit den Qualen eines langsamen Feuertodes zu entgehen. Doch Hans Böhm lehnte ab. Aufrechten Hauptes wolle er zur Heiligen Jungfrau in den Himmel aufsteigen. Und so loderten schon kurz danach die Flammen hoch auf, während er weiter bei vollem Bewusstsein war. Bald wurde er vom dichten Qualm verschluckt – blieb aber nach wie vor präsent. Denn zum Entsetzen des Bischofs und dessen Schergen drang klar und deutlich die Stimme des Heiligen Jünglings durch die Qualmwolken an die Ohren der fassungslosen Menschen. Marienlieder! Bis zu seinem letzten Atemzug sang er Marienlieder zu Ehren seiner Heiligen Jungfrau. Und nein, er hatte nicht widerrufen, sie hatten ihn nicht gedemütigt. Selbst vom Scheiterhaufen herunter hatte er ihnen noch einmal drastisch verdeutlicht, wer hier der Ketzer war und wer nicht.

So groß war deshalb auch noch nach dem Ableben des Hans Böhm die Furcht des Bischofs vor dieser Botschaft, dass er die Asche des Delinquenten vom Scheiterhaufen in den Main streuen ließ, um jegliche Reliquienverehrung gleich im Ansatz zu ersticken. Und sicherheitshalber ließ der Kirchenfürst sogar die Marienkapelle in Niklashausen dem Erdboden gleichmachen, dass nicht das geringste an den Heiligen Jüngling erinnern konnte. Allein dessen Namen zu erwähnen oder gar dessen Geschichte zu erzählen, war bei schwerster Strafe verboten.

Das Erstaunliche dabei: Sie haben es dennoch nicht geschafft, die Geschichte vom Leben des Hans Böhm, des Pfeifers von Niklashausen, für alle Zeiten gänzlich auszulöschen. Das Zeugnis über den ersten deutschen Revolutionär, der schon 49 Jahre vor dem großen Bauernkrieg diese gewaltige Bewegung für mehr Gerechtigkeit und Freiheit zustande gebracht hat.

Die "Pfeiferstube" erinnert an den Helden

Dass ausgerechnet die Nazis das Andenken von Hans Böhm für ihre Zwecke missbraucht haben und dass danach die Geschichtsschreibung der DDR Hans Böhms Auftritt im Jahr 1476 zum Epochenjahr hochstilisiert hat, zum ersten Höhepunkt frühbürgerlicher Revolution und zum Beginn der Neuzeit, hat seinem Andenken im anderen Teil Deutschlands während des sogenannten Kalten Kriegs massiv geschadet. Das sind die Gründe dafür, weshalb man sich auch heutzutage noch schwertut, in der deutschen Erinnerungskultur nicht den Platz für Hans Böhm und seine Botschaft zu finden, der ihm eigentlich gebühren würde.

Jahrhundertelang haben sie sich in seinem Heimatort Helmstadt vielmehr für seine Taten geschämt, ihn dort ebenso wie in Würzburg bis vor einigen Jahren verschwiegen – nur im winzigen Niklashausen erinnert die "Pfeiferstube" des Heimatmuseums ausführlich an diesen tragischen Helden. Von Bischof Rudolf von Scherenberg, der den jungen Schäfer hat verbrennen lassen, gibt es ein Porträt, das der fränkische Holzschnitzer Tilman Riemenschneider geschaffen hat – von Hans Böhm dagegen gibt es nur die Erinnerung. Es bleibt zu hoffen, dass seine Geschichte auch im Zuge der Jubiläen rund um den großen Bauernkrieg nicht unerwähnt bleiben wird. Die Geschichte des ersten deutschen Revolutionärs.