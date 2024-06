Friedenspolitische Konferenz in Stuttgart: Kräfte bündeln

So aber blieb es eher eine Sammlung vorwiegend deutscher Positionen und einiger aus dem Ausland, die jeweils das Agieren in ihrem eigenen nationalen Rahmen referierten – auch wenn beim Abschluss-Podium noch einmal betont wurde, die Arbeiterbewegung sei ebenso wie die Friedensbewegung eine internationalistische Bewegung. Die Umsetzung dieses Selbstverständnis in praktische Arbeit, in Aktionen scheint aber noch sehr ausbaufähig zu sei. So wirkte es fast wie ein Stoßgebet, als die Athener Gewerkschafterin Yota Lazaropoulou (Trade Union Network Europe) kurz vor Konferenzende die Notwendigkeit von mehr Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften in Europe anmahnte – und, ganz einfach: "Wir müssen uns gegenseitig kennen!"

Auffällig ist, wie wenig Medieninteresse der Konferenz entgegengebracht wurde. Während etwa Ingar Solty als Experte beim "Deutschlandfunk" gefragt ist, erschien sein Auftritt in Stuttgart offenbar nicht so berichtenswert. Dabei könnten die Inhalte der Konferenz für die Meinungsbildung durchaus relevant sein: So ist laut einer aktuellen Umfrage zur EU-Wahl eine Kriegsgefahr die zweitgrößte Sorge unter Wahlberechtigten in Deutschland. Aber wenn sich weit über 30 Bühnengäste aus aller Welt Gedanken machen, wie Politik mit anderen Mitteln als Blutvergießen fortgesetzt werden kann, ist das scheinbar für kaum eine Zeitung berichtenswert.

Dabei hätte es durchaus Anlass für Meinungsverschiedenheiten und kontroversen Streit gegeben. Wer sich für die Inhalte interessiert, kann sich davon aber dennoch ein Bild machen: Die fast 17 Stunden Programm sind auf YouTube anzuschauen (hier und hier).