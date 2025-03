Porsche und die NS-Zeit: "Ferdinand Porsche ist kein Vorbild"

Grieger selbst will sich über acht Jahre später nicht dazu äußern, das könne er aus grundvertraglicher Regelung mit VW auch nicht. Und so wichtig sei sein Fall auch nicht. Wichtig sei, dass Aufarbeitungsprozesse wie bei Porsche fast immer erst dann begännen, "wenn es eine kommunikative Krise gegeben hat". Was bei Porsche etwa der Aufsatz des Wirtschaftsjournalisten (und späteren Kontext-Autors) Ulrich Viehöver über den Firmengründer in Hermann G. Abmayrs 2009 erstmals erschienenem Buch "Stuttgarter NS-Täter" war: Viehöver wies darin als erster nach, dass die Nähe von Porsche zu den Nazis viel enger war, als bis dahin zugegeben. Und er wies nach, dass in dessen Werk in den letzten Kriegsjahren mehrere Hundert Zwangsarbeiter schufteten. Nichts davon war im damals noch ziemlich neuen Porsche-Museum erwähnt. Viele kritische Fragen auch ausländischer Medien, etwa der israelischen Tageszeitung "Haaretz", waren die Folge, am Ende der Aufarbeitungsversprechen stand Pytas wohlwollendes Buch.

"Wir waren schon immer gut"

Warum ist das eigentlich so, dass so viele deutsche Unternehmen ihre NS-Geschichte entweder ganz unter den Teppich kehren oder beschönigend darstellen wollen? Warum betrachten sie einen offenen Umgang mit ihrer – im Zweifel auch furchtbaren – Vergangenheit nicht als etwas Positives, als Zeichen dafür, verantwortungsbewusst und selbstkritisch sein zu können?

"Ich glaube, die meisten Unternehmen halten weiterhin die Auseinandersetzung mit einer Zeit, die üblicherweise ein dunkles Kapitel genannt wird, als eben nicht positiv abstrahlend auf sich", sagt Grieger. Eine frühere Generation von Unternehmensmanagern habe den Umgang mit der Geschichte oft im Sinne eines Kampfes kennengelernt, als es etwa um das Jahr 2000 um die Entschädigung von Zwangsarbeiter:innen ging oder um Fragen der Arisierung jüdischer Firmen. Diese Manager seien inzwischen weg, "und die Jüngeren haben das entweder nie wahrgenommen oder als längst erledigt abgelegt", glaubt Grieger. Da gäbe es einen "affirmativen Impuls": "Wir sind heute gut und waren es schon immer."

Eine Tendenz, die in Familienunternehmen besonders stark ausgeprägt sei, da gebe es die Neigung, sich in vollkommener Kontinuität mit der – natürlich positiven – Gesamtgeschichte des Unternehmens zu sehen. "Das ist wahrscheinlich ein organisationspsychologisches oder kulturelles Moment, das eine Aufarbeitung behindert", vermutet Grieger. Er selbst denke hier "genau andersrum" und findet: "Sich selbst als lernende Struktur zu zeigen, das erscheint mir viel werbewirksamer als die 5.000-fache Wiederholung von 'Wir sind die Besten'. Denn man kann doch nur an Fehlern zeigen, dass man lernt."



Die Veranstaltung "Ferdinand Porsche – Not my hero" findet am Donnerstag, 27. März um 18 Uhr im Bürgerhaus Rot, Auricher Straße 34, 70437 Stuttgart-Zuffenhausen statt. Neben Manfred Grieger wird Martin Geipel einen Vortrag halten: "Wie der Umbenennungsprozess am ehemaligen Peter-Petersen-Gymnasium in Mannheim gelang".