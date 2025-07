Johannes Rauschenberger: Der fürsorgliche Anarcho

Er unterschreibt immer noch mit "oben bleiben"

Wo hat der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Rauschenberger nicht überall geholfen! Als Gründungsmitglied im Schretzmeierschen Theaterhaus, bei Peter Grohmanns Anstiftern, bei Gangolf Stockers "Leben in Stuttgart", beim "Netzwerk Selbsthilfe", bei den Initiativen gegen Stuttgart 21, deren grüngelbe Fahne nach wie vor auf seinem Balkon weht. Immer noch unterschreibt er seine Mails mit "oben bleiben". Wenn er heute über das Bahn- und Immobilienprojekt spricht, kriegt er immer noch einen roten Kopf, was für sein Herz nicht gut ist. In seiner Brust hat er mehr Stents als Finger an einer Hand.

Solcherlei Emotionen begleiten ihn auch im Auto, das kleiner geworden ist. Früher, als junger Steuerberater, hat er noch einen Mercedes 190 SL gefahren. Wer heute bei ihm einsteigt, klemmt sich in einen Smart, schwarz-rot lackiert und for two, und muss mit einem Gewitter wilder Zurechtweisungen anderer Verkehrsteilnehmer:innen rechnen. Wieder einmal nur Idioten unterwegs. Das ist wahrscheinlich gar nicht persönlich gemeint, sondern Ausdruck einer Spannung in diesem Feuerkopf, der sich ständig sorgt, nicht genug Zeit zu haben. Und deshalb auch nachts noch in seinem Büro hockt, das er euphemistisch "Café Libanon" nennt. Angelehnt an die Straße mit dem dazu passenden Namen im Stuttgarter Osten. "Johannes ist Schwabe und als solcher immer bei der Arbeit anzutreffen", schrieb jüngst die taz in ihrer Würdigung des Jubilars und erahnte wahrscheinlich nicht, wie nah das Klischee in diesem Fall der Wahrheit kommt.