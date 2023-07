Migrationsexpertin Havva Engin: "Dann stehen sie auf und singen"

Ich habe mal eine Tabelle gemacht, was ich alles schon an gesellschaftlichen Zuschreibungen hatte in Deutschland, obwohl sich mein rechtlicher Status nur einmal geändert hat, von der türkischen Staatsbürgerin wurde ich Mitte der 90er-Jahre zur deutschen Staatsbürgerin. Zuerst war ich "Gastarbeiterkind", dann "ausländische Schülerin", dann "ausländische Mitbürgerin", dann "Bildungsinländerin", dann "Deutsch-Türkin", dann "Deutsche mit Migrationshintergrund". Jetzt bin ich "Nachkomme von Einwander:innen". Das zeigt die Sprach- und Hilflosigkeit der Gesellschaft gegenüber Zugewanderten.

Erleben Sie diese Kategorisierungen als Alltagsrassismus, weil sie mit negativen Erwartungen verbunden sind? Sie haben es erwähnt: Migrantisch heißt automatisch problematisch und bildungsarm.

Und das ist falsch. In Heidelberg kann man das am besten sehen. Heidelberg ist die Stadt in Baden-Württemberg, in der das Bildungsniveau der Zugewanderten höher ist als das der Einheimischen. Das liegt an SAP, den Kliniken, der Universität. Heute ist nicht entscheidend in Deutschland, ob ich Migrantenkind bin, sondern aus welcher Familie ich komme.

Da haben Sie alle ertappt, die in die Schublade Migrantenkinder gegriffen und schlechte Schüler:innen erwartet haben. Doch an prekären Verhältnissen kann transkulturelle Bildung wenig ändern.

Wir dürfen die Hälfte der Grundschüler:innen nicht allein lassen. Die Gesellschaft ist hochdivers, Migration ist nur eine von mehreren Ebenen der Diversität, soziale Diversität spielt sicher eine Rolle, auch Diversität in Hinblick auf Geschlecht, auf Bildung, Ethnien, Einkommen, Familienkonstellationen. Das müssen wir in einer transkulturellen Bildung berücksichtigen. Meine Aufgabe als Lehrkraft ist es, einen Blick zu entwickeln, darauf, welche Kriterien von Bedeutung in meiner Klasse sind, und im Hinblick darauf dürfen wir nicht dividieren, sondern müssen ein gutes Angebot für alle machen.

Wie sieht ein gutes transkulturelles Angebot aus?

Hat die Klasse ein niedriges Lernniveau, weil ein Großteil der Schüler:innen eine familiäre Zuwanderungserfahrung hat oder weil die meisten aus einem sozial schwachen, bildungsarmen Umfeld entstammen? Oder beides? Wie muss die pädagogische Antwort darauf idealerweise aussehen? Das muss man sich fragen. Das entsprechende didaktisch-methodische Handwerkszeug muss daher bereits in der Lehrer:innenbildung verpflichtend vermittelt werden.