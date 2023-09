Hubert Aiwanger: Noch ein Schriftstück

Immerhin hat Sylvia Rolke, die neue Landesvorsitzende der Freien Wähler, Nachforschungen angestellt. Die Mannheimerin geht davon aus, dass nicht 650, sondern sogar 1.300 dieser Briefe verschickt worden sind. Hinter Aiwanger steht sie ohnehin, erst recht nach einer internen Schalte zum Thema antisemitisches Flugblatt. Es gebe keine Gründe, ihm seine Distanzierung nicht zu glauben. Aktuelle Ausreißer schreibt die politische Quereinsteigerin der Bierzeltatmosphäre zu. Selbst solche wie die vor einer guten Woche in Lenggries, als der Wahlkämpfer im sich überschlagenden Angriffsmodus die Bundesregierung lauter "Versager" nannte und die "da oben" in Berlin als "Schul-, Berufs- und Studienabbrecher in Rudelstärke" verunglimpfte. (Dabei gibt es drei Professor:innen in der Ampel, zahlreiche Regierungsmitglieder sind promoviert, und alle anderen haben einen Abschluss.) "Von mir würden Sie solche Töne nicht hören", bekennt Rolke im Kontext-Gespräch. Aber "der Hubert" schaue eben einfach dem Volk aufs Maul und treffe Volkes Stimme.

Wahrscheinlich liegt die 43-Jährige, die in Kenia geboren ist und in Burundi und Peru gelebt hat, damit sogar ziemlich richtig. Wahrscheinlich hätte ein erklecklicher Teil der eigenen Anhänger:innen nicht einmal die Zusammenarbeit mit Schützinger für ganz falsch gehalten, was das Thema Verantwortung in ein ganz neues Licht rückt. Aiwanger hat es ganz allein in der Hand gehabt, statt in die Opferrolle zu schlüpfen und seine Fans aufzupeitschen, demütig und mit Anstand den Stecker zu ziehen. Er wollte aber nicht. Und andere, noch Radikalere, werden sich fürderhin auf ihn berufen können. Auch ganz ohne die – unterstellt tatsächlich nie gewollte – Kooperation mit der NPD hat der Bundesvorsitzende seine Freien Wähler auf diese Weise deutlich weiter nach rechts gerückt. Ohne jeden Widerstand in den eigenen Reihen, stattdessen unter anhaltendem Applaus.