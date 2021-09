Vetterleswirtschaft auf Bayerisch: Hightech zwischen Hopfenpflanzen

In Baden-Württemberg hatten Karlsruhe, Ulm und die Region Stuttgart ihr Interesse für ein Wasserstoff-Zentrum bekundet. Letztlich bewarb sich die Metropolregion Rhein-Neckar, auch weil dort die Freudenberg Group, ein international agierender Tech-Konzern mit 40.000 MitarbeiterInnen, seit 40 Jahren an der Brennstoffzelle forscht. Vergeblich – obwohl Freudenberg ein 80 Hektar großes Grundstück an seinem Firmensitz in Weinheim als Standort angeboten hatte. "Es gab keine Begründung durch das Bundesverkehrsministerium, warum die Metropolregion nicht berücksichtigt wurde", so die Sprecherin von Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne). Die Region habe eine überzeugende Bewerbung abgegeben, betont sie – und will nicht mehr sagen.

Mehr als zwei Milliarden Euro für Scheuers Heimat

Projekte und Fördergelder nach Bayern zu verschieben, hat bei Scheuer offensichtlich System. Mit 2,1 Milliarden Euro bekam seine Heimat 2020 mehr Geld für Bundesfernstraßen zugeteilt als alle anderen Länder, berichtete im August der "Spiegel". Das deutlich dichter besiedelte Nordrhein-Westfalen musste sich mit knapp 1,7 Milliarden Euro begnügen, vergleichbare Flächenstaaten wie Baden-Württemberg bekamen mit rund einer Milliarde Euro sogar weniger Geld aus Berlin als zuvor.

Gleiches zeigt sich bei Investitionen ins Schienennetz. Im Zeitraum von 2009 bis 2018 flossen zusammengerechnet drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt nach Bayern. Nordrhein-Westfalen bekam hingegen nur 519 Millionen Euro.

Auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg am vorvergangenen Wochenende lobte Parteichef Markus Söder seinen Andi überschwänglich: "Ich kenne wenige Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer." Am Wahlsonntag will der Gelobte wieder das Direktmandat im Wahlkreis Passau gewinnen.