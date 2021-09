Bundestagswahl und Landespolitik: Wer betet für Olaf?

Erschwert wird die Zusammenarbeit unter den Ländern zudem durch die neue Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg sind die Grünen aus der Regierung geflogen, die CDU regiert dort jetzt mit SPD und FDP. Im Bundesrat ist die bisherige Mehrheit für CDU, SPD und Grüne futsch. Es wird also noch viel schwieriger, Bataillone hinter sich zu versammeln für Weichenstellungen in der Klima-, der Digitalisierungs-, der Wohnbau-, der Mobilitäts- oder der Bildungspolitik. Auf allen diesen wichtigen Feldern sind die Länder so sehr auf die Mithilfe des Bundes angewiesen, um eigene Agenden zu verfolgen. So gesehen sitzt die FDP ohnehin schon mit in dem Vierer ohne Steuermann (oder -frau). Und ihre Rolle hat sie auch gefunden: immer schön versuchen, den anderen die eigene Schlagzahl aufzuzwingen. Selbst dann, wenn der Erfolg zulasten des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht.

Wie ihr Parteichef Lindner sich verirrt hat in seiner Scheinwelt und im Kampf gegen den Linksruck, zeigen seine Ideen, der immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich zu begegnen. Er glaubt – oder gibt diesen Glauben vor – an einen Kuchen, der zwar weiterhin ungerecht verteilt werden darf unter Arm und Reich, aber dank der altbekannten neoliberalen Steuersenkungs- und Entbürokratisierungsidee wächst. Auf diese Weise werden die Armen netto ein wenig weniger arm und die Reichen noch reicher, aber das stört FDPler nicht, ganz im Gegenteil. Fazit: Wenn sie Steuern erhöhen wollten, assistiert Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, "brauchen die Grünen gar nicht mit uns zu reden". Und die Roten sicher genauso wenig.

Spannend wird es nach der Wahl

Deren Situation ist paradox, seit aus dem Schulz- der Scholz-Zug wurde. Erst sechs Monate ist sie her, die Elf-Prozent-Klatsche bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, danach gab es die kalte Schulter von Kretschmann und das Ende der Blütenträume von der Regierungsbeteiligung. Dann allerdings legte sich SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch sehr früh fest auf Rot-Grün als Wunschkonstellation nach dem 26. September. Keine schlechte Idee angesichts der Tatsache, dass übereinstimmend in der Demoskopie als wichtigste Entscheidungsthemen sozialer Zusammenhalt und Klimaschutz genannt werden und sich eine deutlich größere Wechselstimmung bemerkbar macht als 2013 und 2017.