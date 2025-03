Stuttgarter Sicherheit: Müll und Männer

Doch es gibt eine gute Nachricht: Stuttgart ist sicher, und eine überwiegende Mehrheit empfindet das auch so. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren der Sicherheitsstudie, Dieter Hermann, Professor am Institut für Kriminologie der Uni Heidelberg, und Egon Wachter vom Institut für Kriminologische Forschung Baden-Württemberg (KriFoBW). Nur 14 Prozent der rund 10.000 Stuttgarter Befragten gaben an, sich ziemlich oder sehr unsicher zu fühlen.

Die Opfer: junge Frauen

Ein differenziertes Bild zeigt sich mit Blick auf Alter und Geschlecht. Junge Frauen fürchten sich deutlich mehr vor Kriminalität als Männer aller Altersklassen, ein Migrationshintergrund spielt dabei kaum eine Rolle. Das tatsächliche Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden, ist für Frauen mit Migrationshintergrund im Alter von 21 bis 30 am größten, insgesamt ist das Risiko für junge Frauen und Männer größer als für ältere Menschen.

Im Oktober ist die Studie veröffentlicht worden, besprochen wurde sie nun im Ausschuss. Sie dient nun allen Gemeinderatsfraktionen als gemeinsame Basis, und die kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Oberbürgermeister Nopper betet zu Beginn im Ausschuss herunter, was er schon im September forderte – die von der Kommune umzusetzenden Maßnahmen seines Elf-Punkte-Plans: mehr Polizei, mehr Videoüberwachung, größere Waffenverbotszone, Waffenverbot für Intensivtäter:innen und eine Aufklärungskampagne in Flüchtlingsunterkünften über das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit.

Die ökosozialen Parteien dagegen wollen einen anderen Schwerpunkt setzten. Die Puls-Fraktion fordert eine weitere Untersuchung, um personenbezogene und ortsbezogene Gewaltursachen zu beleuchten, da die Gefahr bestehe, "dass durch vorschnelles Handeln dauerhaft Geld in Maßnahmen gesteckt wird, die keine Wirksamkeit erzielen". Die SPD fordert "Prävention vor Reaktion" und formuliert dazu zwölf Vorschläge, unter anderem städtebauliche Maßnahmen wie beleuchtete Wege oder Imagekampagnen zum Abbau von Vorurteilen. Stadträtin Johanna Tiarks (Die Linke) spricht ein anderes "dominantes Problem" an: den Straßenverkehr in Kombination mit Alkohol und hoher Geschwindigkeit. Nicht Messer, sondern Autos seien ein Problem, interpretiert sie die Studie. Und da bei Anschlägen in jüngster Zeit Autos als Waffe genutzt wurden – warum werde keine Ausweitung von Autoverbotszonen gefordert? Als "lächerlich" bezeichnet das CDU-Mann Ryzmann. "Was soll noch kommen, ein Verbot von Schuhen, weil ein beschuhter Fuß als Waffe genutzt werden kann?", fragt er aufgebracht in Richtung Tiarks. Während der vorwiegende Zweck von Autos die Fortbewegung sei, würden Messer in erster Linie zum Verletzen genutzt. In den Gesichtern der ökosozialen Stadträt:innen spiegelt sich Entgeisterung und Verwirrung.

Die Täter: junge Männer

Häufiger als Frauen verüben Männer Straftaten, zudem begehen sie auch eher schwere Delikte als Frauen. Dass junge Männer krimineller als andere Bevölkerungsgruppen sind, "das war vor 100 Jahren schon so", sagt der Kriminologe Hermann im Gespräch mit Kontext. Er und Wachter finden in ihrer Sicherheitsstudie einen Zusammenhang von Wertevorstellungen und Kriminalität – und die unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern. Was idealistische Werte – also Universalismus, Wohlwollen aber auch Gerechtigkeit oder das Eintreten für Umweltschutz – betreffe, "da erreicht der Durchschnittsmann nie das Niveau der Durchschnittsfrau. Da liegen die ihr Leben lang auf ganz unterschiedlichem Niveau", sagt Hermann. Dabei sind Menschen, die solche idealistischen Werte vertreten, weniger gewaltbereit als jene, die eher hedonistische und materialistische Wertvorstellungen priorisieren.