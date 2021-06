Absperrung am Schlossplatz: Das Stuttgarter Treppentheater

Doch nicht nur sind Prügeleien plötzlich Pazifismus, solange keine Polizisten verletzt werden. Es wird auch viel von einer "Problemklientel" berichtet – die in erster Linie als Projektionsfläche für Selbstgefälligkeit dient. "Wir haben friedlich gefeiert und keine Flaschen geworfen", ist ein aktueller Bericht der StZ überschrieben, der Erinnerungen an den Ort seit 1993 zusammenträgt. Die Message ist klar: Früher waren die Leute noch anständig und die heutige Jugend macht Probleme. Maßstab für solche Einschätzungen ist allerdings weniger die Faktenlage als das eigene Bauchgefühl.

Denn Jugendkriminalität ist in Deutschland massiv rückläufig und Gewalttaten haben in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen. Der Kriminologe und Rechtswissenschaftler Wolfgang Heinz bilanziert schon 2016 für die Bundeszentrale für politische Bildung: "Welche der verschiedenen Messinstrumente auch immer gewählt werden – sie zeigen, dass Jugendkriminalität in ihren leichten Formen ubiquitär ist, dass sie bagatellhaft und vor allem episodenhaft ist. Einen empirischen Beleg gibt es weder für eine zunehmende Brutalisierung noch für eine Zunahme des Anteils der Mehrfachtäter." Ein Trend, der bis heute anhält. Für Heinz ist eindeutig: "Vor allem zeigen die vorliegenden Zahlen, dass für eine Dramatisierung der Jugendkriminalität und für eine Verschärfung des Strafrechts kein Anlass besteht."

Stattdessen aber: Dramatisierung und Verschärfungen auf allen Kanälen. Vielleicht hängt die gefühlte Wirklichkeit einer zunehmend problematischen Klientel auch damit zusammen, dass nach jeder Ausschreitung die üblichen Überbietungswettbewerbe einsetzen, wer am hysterischsten hyperventilieren kann, und Politik und Medien unter konsequenter Ausblendung der eigenen Geschichte bei jeder größeren Randale ihren Schmarrn von einer "nie dagewesenen Dimension der Gewalt" in die Welt trompeten.

Ein Stück Stadtgeschichte

Die Folge ist nicht nur eine verunsicherte Gesellschaft in einem Staat, der nie sicherer war, und die Folge sind nicht nur immer weiter verschärfte Polizeigesetze mit immer übergriffigeren Überwachungsmaßnahmen, die an die Grenze der Verfassung und darüber hinaus gehen. Die Folge ist auch ein sicherheitspolitischer Dadaismus, der sich in einer Großstadt Befriedung durch eine Treppensperrung verspricht. Dabei wird nicht nur die Jugend, die zu den am stärksten vernachlässigten Gruppen in der Pandemie zählt, völlig sinnfrei schikaniert. Es gibt noch ein weiteres Opfer.

Denn es gehört zwar zum Wesen der Treppe, mit Füßen getreten zu werden. Und dennoch ist fragwürdig, ob das Exemplar am Kleinen Schlossplatz diesen Umgang verdient. Die "legendäre Freitreppe" (StZ) war zum Beispiel für die Autorin Pia Reutter ein Grund, "warum wir Stuttgart lieben". Denn: "Richtig Spaß macht Glotzen doch nur, wenn der Beglotzte nicht bemerkt, dass er beglotzt wird, und das geht nirgendwo besser als auf der Freitreppe."

Dass der Kleine Schlossplatz überhaupt zum belebten Ort wurde, hat er nicht nur Kultstätten wie Pauls Boutique oder dem Kartenhäusle zu verdanken. In der Nachkriegszeit war er noch als hässliche Betonburg verschrien, die wie alles in Stuttgart dem Konzept der autogerechten Stadt unterworfen war. 1977 wurde die Königstraße zur Fußgängerzone, aber erst mit der 1992 erbauten Freitreppe gab es einen Ort ohne Konsumzwang, von dem aus sich die schöne Szenerie aus erhobener Position begutachten lässt und der in der Hektik der Stadt zum Verweilen einlädt. Bevor 2005 das Kunstmuseum im Glaskubus darauf gesetzt wurde, fühlte sich manch StuttgarterIn gar an die Spanische Treppe in Rom erinnert.

Nicht nur hat die Treppe heute an Größe und Fläche eingebüßt. Jetzt dient sie auch noch als Bühne für ein groteskes Schmierentheater der Stadtverwaltung. "Übrigens zur Klarstellung", sagt Oberbürgermeister Nopper im SWR: "Wir wollen eine lebendige Innenstadt, alle sind in der Stuttgarter Innenstadt willkommen, aber wir tolerieren und dulden keine Randale, wir dulden keine Tätlichkeiten, keine Beleidigungen und keine Sachbeschädigungen." Das ist ein Satz, den der friedfertige Teil des Treppenpublikums wohl ohne zu zögern unterschreiben könnte. Dass sich notorische Randalierer und verschlagene Rädelsführer durch eine irrelevante Absperrung von ihren Schandtaten abhalten lassen, erscheint als Einschätzung dann doch eher provinziell. Einer muss es ja sagen: Gebt die Treppe frei!