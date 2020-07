Stuttgarter Krawallnacht: Von der Tarantel gestochen

Ich frage mich schon seit längerem, wie es den Vollzugsexperten gelingt, dieses Paradoxon scheinbar mühelos aufzuheben. Das Verhältnis von "Recht-erhaltender und Recht-setzender Gewalt" (Walter Benjamin) kann nicht auf einer rassistischen Verallgemeinerung beruhen, die letztendlich bedeutet, Bevölkerungsgruppen rechtswidrig zu homogenisieren, das heißt, außerhalb des Rechts zu definieren und damit willkürlicher Polizeigewalt auszusetzen. "Im Polizeilichen verrottet das Recht im Inneren des Rechtssystem, in dem die Polizei Recht erfindet." (Walter Benjamin paraphrasierend)

Dass jetzt der politische Handlungshorizont nichts anderes vorweisen kann, als diesem Verfallsprozess des Rechts politische Legitimation zuzuliefern, bedeutet nichts weniger, als die Anerkennung des Rechts vollständig auszuhöhlen. Anstatt sich zum Beispiel endlich mit der Anerkennung von Flüchtlingen als Staatsbürger und damit als vollwertige Rechtssubjekte zu befassen, fixiert man sie im Schattenreich der Halblegalität und im Dauermodus der Abschiebungsgefahr.

Hannah Arendt hat schon 1955 in "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" auf den Zusammenhang zwischen der Entstehung des europäischen Faschismus und den Massen an Flüchtlingen nach dem Ersten Weltkrieg hingewiesen, denen auf Grund der sich neustrukturierenden Nationalstaaten keinerlei Rechtsstatus zugewiesen wurde. Wir sollten nicht erneut in dieselbe Falle tappen, in dem wir den Rechtsstatus zwischen den Anteilslosen und der so genannten Mehrheitsgesellschaft – wen auch immer man ihr zurechnen will – ungleich verteilen.



Hans D. Christ leitet den Württembergischen Kunstverein seit 2005, zusammen mit Iris Dressler. Der WKV grenzt direkt an den Stuttgarter Schlossgarten, was dem Hausherrn genaue Blicke auf das Geschehen erlaubt. Die Fotos oben hat er in der Freitagnacht vom 3. Juli 2020 gemacht.