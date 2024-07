Wohnquartier Kleineschholz, Freiburg: Kein Geld für alternatives Wohnen

Selbst wenn die Kredite zur Verfügung stehen, gibt es Konditionen, die das Bauen verteuern. 2016 betrug der Tilgungssatz bei den Landesbankkrediten, also der Teil des Kredits, der pro Jahr zurückgezahlt werden muss, ein Prozent. Mittlerweile liegt er bei zwei Prozent. Allein der höhere Tilgungssatz würde die späteren Mieten deutlich erhöhen, sagt Haselberger. Schon 2023 forderten Projekte im Mietshäuser Syndikat aus mehreren Städten sowie die Esche und die Dachgenossenschaft "Wohnen für alle" Freiburg in einem offenen Brief an die Landesregierung, die Tilgung wieder auf ein Prozent herabzusetzen. Diesem Wunsch will man allerdings nicht entsprechen. Ein sachgerechter Tilgungssatz, so das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen auf Kontext-Anfrage, sei Voraussetzung für eine hinreichend schnelle Entschuldung. Das Ministerium sieht ein Risiko der finanziellen Überforderung. "Bei einer nur einprozentigen Tilgung kommt man rein finanzmathematisch auf Tilgungszeiträume von um die 80 Jahre."

"Die Landesregierung hat da komplett die Denke der profitorientierten Immobilienwirtschaft übernommen", ärgert sich Haselberger, "die uns in den letzten 30 Jahren in die Situation, in der wir jetzt sind, geführt hat." Ihr Konzept ist ein anderes: Die hohen Anfangskosten mit dem Kauf des Grundstücks und dem Bau des Hauses sollen auf viele Generationen verteilt werden. "Es soll nicht die erste Generation das Haus abbezahlen und die Nächsten dann für umsonst drin wohnen. Es sollen alle bezahlbar wohnen können, und das auf Dauer."

Konkurrenten mit einem gemeinsamen Ziel

Die anfänglichen Kosten sind tatsächlich enorm. Das Grundstück, auf das sich EOS1 beworben hat, kostet über 3,6 Millionen Euro. Haselberger geht davon aus, dass Grundstückskauf und Bau des Hauses über 17 Millionen Euro verschlingen werden. Die Esche rechnet sogar mit 26,5 Millionen. Selbst wenn EOS1 den Zuschlag erhalten sollte und das Geld von der Landesbank fließt, bleibt die Finanzierung ambitioniert. Etwa fünf Millionen Euro als Direktkredite müssten laut Haselberger eingeworben werden.

Dass sich neben EOS1 noch vier weitere Initiativen aus dem Mietshäuser Syndikat beworben haben, macht die Sache nicht einfacher. Es könnte durchaus sein, dass mehrere Projekte aus dem Syndikat zum Zuge kommen. Dann müssten sie parallel um Direktkredite werben und Menschen im eigenen Umfeld und darüber hinaus davon überzeugen, dass ihr Wohnprojekt, bei dem in diesem Fall das Haus noch gar nicht gebaut ist, eine sinnvolle Geldanlage ist. In Kleineschholz könnte die Herausforderung besonders groß sein, da mehr Geld benötigt wird als bei früheren Syndikatsprojekten.

Neben dem Syndikat brauchen auch Akteure wie die Esche, die neue Genossenschaftsmitglieder oder Anteilseigner:innen sucht, viel Geld. "Es ist im Prinzip der gleiche Markt, auf dem wir grasen", sagt Hoffman. Trotz der offensichtlichen Konkurrenzsituation geben Haselberger und Hoffman nicht nur gemeinsam Interviews. Über Jahre haben sie zusammengearbeitet und mit ihrem Know-how weitere Gruppen unterstützt, um sie davon zu überzeugen, Teil des neuen Stadtquartiers zu werden. Sie eint der Wille, dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Dass es dafür nicht nur eigenes Engagement, sondern auch mehr Unterstützung vom Land als bisher braucht, weiß auch die Freiburger Stadtverwaltung. Auf Kontext-Anfrage betont sie, sie setze sich gegenüber der Landesregierung für die Weiterentwicklung des Landeswohnraumförderprogramms ein und habe zuletzt am 27. Juni im Austausch mit Staatssekretärin Andrea Lindlohr (Grüne) auf die Forderungen des Mietshäuser Syndikats verwiesen. Ob das hilft, bleibt abzuwarten. Es geht um nichts weniger als darum, zu zeigen, dass wenigstens im Kleinen Auswege aus der Wohnungsmisere möglich sind.