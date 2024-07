Kulturprogramm Ornamenta: Vom Schmuck zur Kunst

Das Lokale und das Internationale zusammenbringen – eine Idee, von der alle profitieren können: Die Menschen vor Ort freuen sich über die Aufmerksamkeit, die ihnen sonst nicht zuteilwird. Gleichzeitig haben sie etwas Besonderes zu bieten, das es anderswo so nicht gibt. Allerdings gibt es Kritik. Einer klagt, bei einem Pressetermin habe ein Lokaljournalist moniert, dass nur Englisch gesprochen wurde. Dabei sei er selbst kaum zu verstehen gewesen mit seinem Dialekt. Muss also das Publikum Englisch lernen? Sollten nicht eher die Ausstellenden auf die Menschen zugehen, die sie erreichen wollen?

Steine statt Smartphones

Was schlussendlich zählt, sind die Ergebnisse. Etwa die Ausstellung "Bad Databrunn" in Bad Wildbad: In den 1970er-Jahren hatte der Kurbetrieb hier seinen Höhepunkt erreicht. Dann kam die Gesundheitsreform, und die Kurgäste blieben weg. Seitdem befindet sich der Ort in einem Strukturwandel. Hin zum Digitalen? Die Ausstellung im früheren König-Karls-Bad beginnt damit, dass die Besucher:innen ihr Smartphone gegen eine Replik aus edlem Stein eintauschen können, angefertigt von einer Pforzheimer Manufaktur. So kommen sie zur Ruhe.