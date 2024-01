Grafik-Prof und Künstlerin Katrin Ströbel: Mit anderen Augen

Alle Werke sind Teil der Ausstellung "beben und schimmern", die in der Galerie Stihl in Waiblingen zu sehen war.

Ihr Hauptwohnsitz ist weiterhin Marseille, sie kommt nur jede zweite Woche nach Stuttgart. Dann aber hat sie alle Hände voll zu tun: mit ihrer Zeichenklasse, die sie von ihrem Vorgänger übernommen hat, und mit der Einarbeitung in die Hochschulgremien. Ströbels Atelier an der Akademie wirkt mehr wie ein Zwischenlager: Eingewickelt in Noppenfolie stapeln sich die Zeichnungen, die in Waiblingen ausgestellt waren, bevor sie wieder auf die Reise geschickt werden, zurück nach Marseille. Wie kam sie auf die Idee, dorthin zu ziehen? Was interessiert sie am globalen Süden? Wie kam sie überhaupt zur Kunst?

In die Wiege gelegt war der 48-Jährigen die Kunst nicht. Ihre Eltern hatten dazu keinen Bezug, sagt Ströbel, die in Pforzheim geboren und nach eigenen Angaben "vorwiegend zwischen Schwarzwald und Karlsruhe" aufgewachsen ist. Doch die Eltern ermutigten sie zu tun, was sie wollte. Wichtig war ihre Kunstlehrerin am Gymnasium, die ihr Talent erkannte, sie ermunterte, sich an der Akademie zu bewerben und ihr half, eine Mappe zusammenzustellen.

Sich nach dem Studium auf ein Stipendium für Marseille zu bewerben war eine intuitive Entscheidung. Auf der Documenta 11 im Sommer 2002 in Kassel hatte der nigerianische Kurator Okwui Enwezor erstmals viele Künstler:innen aus der Südhemisphäre vorgestellt. Und Ströbel merkte: Da passiert etwas, das sie von Deutschland her nicht kannte. Marseille ist der Hafen par excellence, der Europa mit der Südseite des Mittelmeers verbindet. Sie spürte, es könnte interessant sein, dorthin zu gehen.