SWSG-Wohnungen: Mieterhöhung und Modernisierung

Eine davon ist Monika Panek. Seit Dezember 2007 wohnt die 66-jährige Rentnerin im Lauchhau, mit ihr leben zwei ihrer sechs Söhne und drei Katzen dort auf etwas mehr als 90 Quadratmetern. An einem Freitagabend Mitte Januar sitzen vier Nachbar:innen mit Panek und ihrem Sohn Tobias an deren Küchentisch zusammen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Sie sind genervt von den sich hinziehenden Bauarbeiten, berichten von Baumängeln und Handwerkern, die ihre Arbeit nicht anständig erledigen würden. Und sie klagen über fehlende Kommunikation seitens der SWSG. Die Gruppe um den Küchentisch sei bei der Baugesellschaft bereits dafür bekannt, sich "Dinge nicht gefallen zu lassen", sagt Panek. Viele andere Mieter:innen hätten Angst sich zu äußern, weil sie befürchten, dann aus ihrer Wohnung zu fliegen.

Monika Panek hat die Bauarbeiten in der Wohnung schon hinter sich, 2019 rückten bei ihr die Handwerksfirmen an. Dabei seien die Bauarbeiten alles andere als vorbildlich gelaufen, erzählt sie und zeigt Bilder auf ihrem Smartphone. Wo neue Rohre und Heizungen verlegt wurden, ist die Wand nur grob verputzt, aber nicht gestrichen worden. In der Küche haben sich Risse in der Wand gebildet, zudem hinterließen die Handwerker:innen oft Dreck, Staub und ganze Brocken aus der Wand nach getaner Arbeit an Ort und Stelle. Der Stromkasten, der früher für Panek einfach zugänglich war, hängt nun in ihrem Esszimmer – so hoch, dass die kleine Frau ihn nicht mehr ohne Weiteres erreichen kann. Und obendrein lassen sich die neuen Wasserzähler kaum ohne Hilfsmittel wie Spiegel oder Handy ablesen, weil sie in der Badezimmerwand so zwischen den Rohren montiert wurden, dass sie in Richtung Boden oder Decke blicken. "Und dafür zahle ich jetzt mehr Miete", seufzt Panek.

Plötzlich 164 Euro mehr pro Monat

Auch die anderen am Küchentisch berichten von negativen Erfahrungen während der Umbauarbeiten: von zerstörtem Laminat und Schimmel in der Wohnung; von Folien, die von außen über die Fenster geklebt wurden, sodass Lüften wochenlang nicht möglich gewesen sei; von dreckigen Hauseingängen, obwohl zugesichert war, dass zweimal wöchentlich gereinigt werde; von neu eingebauten Stromzählern, ohne dass der alte Zählerstand mitgeteilt worden sei. Eine Diskussion entbrennt am Küchentisch: Handelt es sich bei den Baumaßnahmen überhaupt um eine Modernisierung oder ist es vielmehr eine Instandhaltung, eine Sanierung?