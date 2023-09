Stuttgarts Baubürgermeister Peter Pätzold: "Die Lösung haben wir noch nicht"

Und was ist dann im IBA-Jahr fertig?

Ich hoffe, dass wir von der Maker City dann schon etwas sehen. Wir werden Ende des Jahres an die Grundsatzvorlage für die drei geplanten Wohnblöcke gehen, die sogenannten Öko- und Sozialpioniere. Auch dafür brauchen wir Bauherren, die dies umsetzen. Es ist wieder die gleiche Herausforderung: Viele haben Interesse, auch Baugenossenschaften wie der Neue Norden, aber alle haben das Problem der Finanzierung und der hohen Baukosten. Nichtsdestotrotz wollen wir das vorantreiben.

Was passiert jetzt am Stöckach mit dem EnBW-Gelände?

Wir sind im Gespräch mit der EnBW. Bei uns im Haus entstand die Idee, sowohl am Stöckach als auch am Eiermann-Areal die Flächen zu erwerben und sie dann so wie am Wiener Platz oder am Neckarpark mit Stuttgarter Wohnungsbauunternehmen, Baugenossenschaften, SWSG, Baugemeinschaften und anderen zu entwickeln.

Dazu braucht es einen Gemeinderatsbeschluss?

Wenn es zum Kauf kommt, ja. Aber der Gemeinderat hat schon erklärt, dass wir Gespräche führen sollen. Das Finanzreferat ist aktuell dabei.

Das heißt, es hängt an den Eigentümern?

Ja, aber natürlich auch an den Kosten, sowohl für das Grundstück, aber auch für das Bauen. Bei Kosten von 5.000 Euro pro Quadratmeter ist es eigentlich nicht mehr möglich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der neue Stöckach ist kurz vor Fertigstellung des Bebauungsplans, das sind 600 bis 800 Wohneinheiten, davon 40 Prozent gefördert im bezahlbaren Segment. Sozialmietwohnungen benötigen wir dringend. Da muss man sich überlegen, wie wir das auch in der heutigen Zeit schaffen können.

Und wie wollen Sie das schaffen?

Die Lösung haben wir noch nicht. Die Architektenkammer hat dazu mit der IBA-Gesellschaft ein Papier verfasst. Die Frage ist, wie viel Geld steckt man in eine Förderung? Und wie beteiligen sich andere Fördergeber wie zum Beispiel das Land? Denn darum geht es letztlich: Können wir die Förderung beim sozialen Wohnungsbau ausweiten?

Erlauben Sie mir, als leidgeprüfter Radfahrer, eine Zwischenfrage: Darf es hinter der Oper, an der B 14, einen Fahrradweg geben?

Wir waren vor Ort, und die Radwegführung hinter der Oper ist in der Tat problematisch. Da sind Sattelzüge bei der Anlieferung unterwegs, die gefährliche Situationen auslösen können. Aber die Diskussion zeigt, wie wichtig es ist, den Haupt-Radverkehr aus dem Schlossgarten zu nehmen. Die B 14 bietet sich als Radweg nur dann an, wenn dort die Fläche für den motorisierten Individualverkehr verringert wird.

Es gab dazu vor drei Jahren einen städtebaulichen Wettbewerb. Was ist seitdem passiert?

Aktuell läuft eine Verkehrsuntersuchung, die den ganzen City-Ring betrachtet. Wir wollen auch die Schillerstraße verkehrsberuhigen, den motorisierten Individualverkehr auf die Wolframstraße verlegen, sodass wir einen ordentlichen Bahnhofsvorplatz haben. Und dann wollen wir im nächsten Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, wie wir die B 14 schrittweise umbauen können.

War für diese Machbarkeitsstudie nicht eine Stelle ausgeschrieben, die nicht besetzt werden konnte?

Für die Planungen der B14 ist eine Stelle ausgeschrieben, aber die wurde mehrmals ausgeschrieben und das Verfahren läuft noch. Das ist im Moment ein großes Problem, dass uns der Rat zwar Stellen genehmigt, wir diese aber nicht besetzen können. Wir spüren den Fachkräftemangel.

Ihr Referat ist auch mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt. Wie kommen Sie voran?

In meinem Referat laufen die Förderprogramme zum Photovoltaik-Ausbau, zur Gebäudesanierung, das Nahwärmeprogramm, die Balkonkraftwerke, auch das Energiemonitoring und die Klimaanpassung und vieles mehr.