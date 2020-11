OB-Wahl in Stuttgart: Der Metropolen-Schultes

Gewinnt er am Sonntag in der Landeshauptstadt, muss er raus aus der Komfortzone, rein in eine Stadt, in der er in der ersten Runde gerade mal knapp 70.000 WählerInnen für sich gewinnen konnte, und runter in einen Talkessel mit seinen großen Spannungen. Den er aber gut kenne, sagt er, weil Stuttgart seine Heimatstadt sei, zu der er die enge Beziehung nie verloren habe. Viele kennen aber auch ihn. Gerade die GegnerInnen von S 21 haben nicht vergessen, dass Nopper den berühmten Brief der 21 Bürgermeister aus der Region zum Auftakt der Schlichtung vor zehn Jahren mitunterschrieb. "Unter Abwägung aller relevanten Szenarien" bekennt er sich darin "nach bestem Wissen und Gewissen" zum Projekt und ist "vom großen Mehrwert überzeugt". Das gilt noch heute, und die Eröffnung, die mutmaßlich in seine Amtszeit fallen würde, müsse "ein großes Versöhnungsfest sein".

Ein kraftvolles "Jein"

Da verschwimmen Verdrängung und Optimismus eines Mannes "fürs Konkrete und weniger fürs Abstrakte", wie er sich selber beschreibt, der Brückenbauer sein will, der passende Konstruktionsteile allerdings erst noch finden muss. Zwar verspricht Nopper, dass mit ihm auf dem Chefsessel im Rathaus "durchschnittlich jährlich 2.000 zusätzliche Wohnungen" entstünden. Konkret mit Leben füllen kann er das aber nicht. Stattdessen flüchtet er sich – unter anderem – in die Hoffnung auf Rückhalt aus dem Gemeinderat. Das ist zweifelhaft angesichts der Auseinandersetzungen rund um die große Frage in der Kommunalpolitik, ob die öffentliche Hand in dieser kritischen Gegenwart wieder mehr Einfluss gewinnen soll.

In einer anderen zentralen Frage hätte er eine Mehrheit, will sie aber nicht, weil sie sich nicht mit seiner Meinung deckt. Im Juli 2017 und gegen die CDU, damals noch die größte Fraktion, beschloss der Stuttgarter Gemeinderat, angesichts von 15.000 Tiefgaragenplätzen innerhalb des City-Rings rund 200 oberirdische zu streichen. Das sei das, mokierten sich die STZN, "was Grüne, SPD, SÖS/Linke-Plus und der Stadtist als weitere Maßnahmen für eine 'lebenswerte Stadt' verstehen und von OB Fritz Kuhn ausdrücklich geteilt wird." Als es an die Umsetzung ging, legten die Stuttgarter Zeitungen empört nach mit einer maßlosen Übertreibung: "Kahlschlag."

Mit einem kraftvollen "Jein" beantwortet Nopper die Frage, ob er sich an die Seite des Beschlusses stellen oder ihn noch einmal aufschnüren würde. Er plädiere für die Streichung nur, wenn es einen Mehrwert gebe, etwa mehr Bäume. Die sind nicht wirklich nötig angesichts der ehrwürdigen Kastanien auf dem Karlsplatz und vor dem Alten Schloss. Vor allem aber wird offenbar, was der mögliche Kuhn-Nachfolger hier für keinen Mehrwert hält: dass deutlich weniger IndividualistInnen am Steuer in der Dorotheenstraße herumkurven.