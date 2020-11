Es ist noch Platz in Tengen

Nun darf man annehmen, dass der Ex-Botschafter nicht nach Tengen gekommen wäre. In jenes Städtchen, in dem der junge Bürgermeister offenbar gemocht wird. Kontext ist gefahren, wollte wissen, was da los ist. Im Habitat des Jungpolitikers, den man dort nie vermuten würde. Gesa von Leesen hat tapfer beim Gemeinderat gesessen, Jo E. Röttgers bei Tageslicht Enten im Dorf und abends Marian Schreier beim Interview mit der Kontext-Redakteurin fotografiert. Was ist dran an dem 30-Jährigen? Der Junge sei gar nicht so unsympathisch, sagt sie, aber auf der Bank, von der man einen schönen Blick auf Tengen habe, sei noch Platz.