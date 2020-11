OB-Wahl in Stuttgart: Scherbenhaufen Stuttgart

Am Mittwoch stand dementsprechend in der STZN seine Forderung nach einem "freiwilligen Rückzug von Veronika Kienzle", weil die am Wahlabend "sehr zum Ärger der Mitbewerber den Eindruck vermittelte, es sei ein Naturgesetz, dass diese zu ihren Gunsten zurückstecken müssten, damit sie sich deren Klientel für die Neuwahl einverleiben könne". Dabei waren Schreier und der offizielle SPD-Bewerber Martin Körner doch gemeinsam auf 24,8 Prozent gekommen. Offiziell übrigens waren sich letztere zu diesem Zeitpunkt noch spinnefeind. Im Frühjahr jedenfalls hatte Körners Weggefährte Sascha Binder, Generalsekretär des SPD-Landesverbands, den Alleingang des Landesvorstandsmitglieds Schreier noch als unerträgliche "One-Man-Show" scharf kritisiert.

Dass in so verzwickter Lage so manchem Normalsterblichen der Überblick verloren geht, muss nicht verwundern, dass etablierte Polit-PR-Größen versagen, überrascht aber doch. Aus der Opposition heraus sei einfach leichter Wahlkampf zu machen, gab Rudi Hoogvliet, seit demnächst zehn Jahren Winfried Kretschmanns Regierungssprecher und graue Eminenz im Staatsministerium, einst zu Protokoll. Jetzt lieferte er selber einen Beleg für diese These. Ausgerechnet auf dem Reitzenstein fehlt es an Einsicht. Die Grünen haben selbst nach zwei Legislaturperioden an der Macht nicht realisiert, welche Folgen es hat, wenn das größte Pfund losgelöst vom Landesverband agiert. Die vom Ministerpräsidenten erwünschte Beinfreiheit steht für ihn auf der Haben-, Blindflug und Desinteresse fürs Parteiganze auf der Sollseite.

Botschaft aus der grünen Vorhölle

In der CDU waren all die Jahre Regierungschefs zugleich Vorsitzende. In Personalunion konnten strategische Entscheidungen getroffen werden. Und selbstverständlich hätten sich in der Union sämtliche Parteigranden hinter dem/der KandidatIn mit dem ernüchternden Ergebnis versammelt und für den zweiten Wahlgang gepowert nach allen Regeln der Politkunst. Kretschmann hingegen sollte und wollte mit Kienzles dünnem Abschneiden nichts zu tun haben. Wie eine Botschaft aus der grünen Vorhölle nimmt sich im Rückblick der arg handgestrickte Dialog Kretschmann/Kienzle zehn Tage vor der Wahl aus. SiegerInnen, auch die vorerst nur erhofften, werden anders präsentiert.

In den Schatten stellt das alles jedoch ein prinzipielles öko-soziales Versagen, das zumindest ein stark belastbares Indiz für die These abgibt, ein solches Debakel ist schnell und handgestrickt in drei Tagen per Vereinbarung nicht abzuwenden. Vor gut einem Jahr, nach den Gemeinderatswahlen, hätten sich kluge Köpfe über die Ergebnisse beugen können und parallel dazu über einen Kalender mit anstehenden OB-Wahlen. Das hätte für die Grünen den unbestreitbaren Vorteil gehabt, früh zu erkennen, wie wenig der OB zum Sündenbock dient. Denn mit Fritz Kuhn und nicht gegen ihn wurde das beste Ergebnis ever in der Landeshauptstadt eingefahren.

Vor allem aber wäre rechtzeitig aufgefallen, dass Stuttgart zur gefährlichen Stimmungsdelle vor dem erwarteten dritten Erfolg bei Landtagswahlen werden kann. Es soll schon Polit-Superstars gegeben haben, deren langsames Verglühen von überraschenden Niederlagen eingeleitet wurde – wie zuletzt 2017 das des Beinahe-Bundeskanzlers Martin Schulz in Schleswig-Holstein. Zudem wäre Karlsruhe unweigerlich in den Blick geraten. In der Fächerstadt haben die Grünen schon vor acht Jahren erfolgreich gemeinsame Sache mit der SPD zugunsten von Frank Mentrup gemacht. Diesmal wird der rote OB sogar mit Plakaten unterstützt, die beide Parteilogos zieren, damit der rot-grüne Schulterschluss ganz bestimmt niemandem entgeht.

Es gibt zu viele Schuldige

Und schließlich hätte die OB-Wahl in Konstanz Interesse geradezu wecken müssen. Aufmunternde Aussichten auf ein Dreier-Paket hätten sich da aufgetan, vielleicht hätte Hannes Rockenbauch sogar ganz und gar auf seine Stuttgarter Kandidatur verzichtet. Statt aber drei Erfolge einzufahren, darf das Lager der Grünen und Roten allein Mentrups Wiederwahl für sich verbuchen. In Konstanz hat’s der ungeliebte CDU-OB knapp geschafft gegen Luigi Pantisano, und in Stuttgart werden grüne und rote Wunden geleckt.