Citybahnhof Ulm: Sackgasse Bahnhof

Daraus wird bis auf Weiteres nichts. Am 1. Oktober hat die Bahn der Stadt eröffnet, dass sie nun 15 Millionen Euro in die "Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit, Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Aufwertung des Erscheinungsbildes" des Bahnhofs investieren will mit Mitteln aus dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm II des Landes. Mehr nicht. Von einer neuen Empfangshalle weiß sie nichts. Laut Citybahnhof-Website hätte die Stadt oder ein Investor die Halle "voraussichtlich 2019" in Angriff nehmen sollen. Die Unterführung zu den Gleisen will die Bahn nicht erneuern, nur aufpolieren. Sie habe ja noch eine Restlaufzeit von 25 Jahren.

Darüber hat die Stadt nun am 13. Oktober den Gemeinderat informiert. Bereits dreimal hatten die Fraktionen in den vergangenen Monaten nachgefragt. "Eine reine Sanierung der Oberflächen, wie sie die DB AG derzeit verfolgt, ist vollständig abzulehnen", teilt die Verwaltung in der Beschlussvorlage mit. Denn: "Die Passage zu den Gleisen kann bereits heute kaum noch die Fahrgastströme während des Berufsverkehrs aufnehmen und verteilen." Was also, wenn hier künftig 800 statt 400 Zügen halten?

"Was nützt es, mehr Züge fahren zu lassen, wenn der Ulmer Bahnhof auf dem Stand der 50er Jahre bleibt?", fragt auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die Stadt habe bereits den Fluss Kleine Blau verlegt, damit die Bahnhofspassage gebaut werden kann. Sie habe das Intercityhotel gekauft, den neuen Fußgängersteg über die Gleise gebaut, ebenso die Passage zu den Sedelhöfen und ein neues Parkhaus. Sie sei alles in allem mit 120 Millionen Euro in Vorleistung gegangen, so Czisch, weitere 30 Millionen kämen für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes hinzu.

"Granatenfehler"

Die Stadt Ulm will ihren Bahnhof zu einem modernen Verkehrsknoten ausbauen. Dazu hat sie die Straßenbahnline 2 gebaut und mit der Bahn 2008 eine Rahmenvereinbarung getroffen, die allerdings, wie sich jetzt herausstellt, nur bis Ende 2010 gültig war. "Da keine weiteren Vereinbarungen unterzeichnet wurden, ist die Gültigkeit formell abgelaufen", heißt es lapidar in der Gemeinderatsvorlage.