Kontext-Sommerserie: "Sie verbiegen sich nicht"

Sommergedanken
"Was für ein schönes Angebot!", hieß es vielfach, als wir unsere Autor:innen für unsere Sommerserie anfragten. Ob sie nicht ein Thema hätten, über das sie schon immer mal schreiben wollten? Selbstverständlich. Angesichts konkfliktvoller Zeiten wird nicht alles leicht und luftig werden. Rassismus und Systemkritik kommen vor, Armut und Lachen, aber auch Sylt und sogar das Videospiel Counter-Strike. Zum Auftakt haben wir Don Eulogio, eine echte Type in Mexiko-Stadt, vorgestellt. Dann ließen wir uns von einer geheimnisvollen Postkarte entführen. Folge drei begleitet eine Frau, die Inklusion tagtäglich lebt. (red)
Letzte Kommentare:
Hallo Werner, beim Vorlesen von Gegendertem mit seinen Sternchen, Doppelpunkten etc. sehe ich ebenfalls Probleme, weniger beim Schreiben. Um beim Schreiben dem Gendern ein Schnippchen zu schlagen, könnten wir zu einer Art 'Lautschrift' greifen,...
Also für dich hört sich "Hallo Frau...", "Hallo Herr...", "Sehr geehrte Damen und Herren..." idiotisch an; genau das ist Gendern. Niemand schreibt dir vor wie du Leute anredest. Mir persönlich zum Beispiel ist es scheißegal...
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden: Geschlechtergerechte Sprache ist weder in Behörden noch in Schulen verpflichtend, und das fordert meines Wissens auch niemand.
So sehr ich als Vater, unter anderem auch von zwei Töchtern, für die Gleichberechtigung bin, muss ich doch sagen, dass ich das Gendern idiotisch finde. Wie soll ich Doppelpunkte, Sternchen und so einen Quatsch aussprechen? Wenn ich etwas gegendertes...
"Natürliche Aufeinanderbezogenheit von Mann und Frau". Ob Mann Weimer bzw. Obmann Weimer bzw. Ober-Mann Weimer damit wohl meint, der Mann habe 'natürlicherweise' immer oben zu liegen?