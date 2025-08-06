Kontext-Sommerserie: "Sie verbiegen sich nicht"

Die Wohnungen liegen mitten drin in den drei Gemeinden Rosenharz, Grünkraut und Bodnegg im Kreis Ravensburg. So sollen ihre Bewohnerinnen und Bewohner sichtbarer, ja bemerkbarer Teil der Gesellschaft werden und lernen, so viel wie möglich selbst zu erledigen. Gudrun Bosch, Diplom-Sozialpädagogin, betreut und begleitet die Menschen mit unterschiedlichen psychischen und geistigen Behinderungen. "Es ist ein Geschenk, dass ich mit diesen Menschen arbeiten darf", sagt sie.

In neun Wohnungen leben ihre Schützlinge zu zweit, einige zu dritt oder mehr zusammen in einem Projekt der katholischen Stiftung Liebenau in Ravensburg, das auf der Erkenntnis beruht, dass Menschen mit Behinderungen oft unter ihren Möglichkeiten in zentralen Einrichtungen untergebracht werden. Das Motto der Stiftung lautet aber "In unserer Mitte – der Mensch". Und so definiert sich auch das im Jahr 2002 konzipierte Projekt "Gemeindeintegriertes Wohnen".

Ein selbstständiges Leben

Ich treffe mich mit Gudrun Bosch und ihren Klienten Marcel und Fabian, die nur mit Vornamen genannt werden wollen. Einkauf beim kleinen Edeka in Grünkraut. Zwischen 100 und 170 Euro im Monat bekommt jeder zur freien Verfügung. Die können für ein paar Dosen Bier, für Zigaretten, Süßigkeiten oder einen Döner ausgegeben oder für etwas Teureres gespart werden. Dennoch haben die beiden für den gemeinsamen Einkauf nur eine kleine Summe von Gudrun Bosch erhalten. "Ein bisschen Unterstützung bei der Aufteilung ist nötig, weil einige die 170 Euro nicht einteilen können", erklärt sie. "Schon Kleinigkeiten können sie völlig verwirren. Wenn etwas, was sie immer kaufen, im Supermarkt nicht vorhanden ist zum Beispiel."