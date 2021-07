Kulturbahnhof Aalen: "Die Menschen kommen langsam wieder hervor"

"Ich kann mich noch gut erinnern, zu Beginn meiner Amtszeit", berichtet der Aalener OB Thilo Rentschler in einem sehenswerten kleinen Erklärvideo, das die heutigen Nutzer des Kulturbahnhofs zusammen produziert haben, "als wir auf dem Gelände standen, auf dieser Brachfläche und gesagt haben: Was können wir Gutes tun für die Region, aber auch für die gesamte Stadt. Die Verbindung von Kultur, von Freizeitmöglichkeiten und Wohnraum im Herzen der Stadt: Das liegt mir besonders am Herzen."

Ein Kulturbahnhof wie Phönix aus der Asche

Statt die Ruine abzureißen, wie das andere vielleicht getan hätten, beschloss Aalen zu retten, was zu retten war, um für sein Theater, die Musikschule und das genossenschaftlich betriebene Kino am Kocher ein neues, gemeinsames Domizil zu schaffen. Doch nachdem der Bau, dem man seine Geschichte ansieht, wie der sprichwörtliche Phönix aus der Asche auferstanden war, drohte das große Eröffnungsfest den Corona-Maßnahmen zum Opfer zu fallen. Das durfte nicht passieren.

Dass die Eröffnung mit "Romeo und Julia" dann doch zustande kam, verdankt sie nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit mit dem Aalener Gesundheitsamt. Regelmäßige PCR-Tests – damals noch ziemlich teuer – ermöglichten die Proben. "Dafür wollte die Belegschaft des Gesundheitsamts in eine Vorstellung kommen", erzählt Brüggemann, "was dann aber wegen des zweiten Lockdowns nicht mehr stattfinden konnte. Es ist schon ein bisschen schmerzlich, dass wir im Herbst mit so viel Schwung gestartet sind und diesen Schwung jetzt quasi aus dem Stand erst wieder herstellen müssen."

Neun Mal kam "Romeo und Julia" bis Mitte November noch auf die Bühne. 19 Personen präsentierten eine Mischung aus Ballett, Modern Dance und Schauspiel. Die meisten Vorstellungen waren ausverkauft so wie jetzt auch die Premiere von "Let the Sun Shine", eine "Klimagroteske mit Musik" von Tina Brüggemann. Doch beim zweiten Termin am 30. Juni bleibt das Publikum überschaubar. Das ist das Problem nach mehr als einem Jahr Lockdown: "Die Menschen kommen erst langsam wieder hervor", so Brüggemann.