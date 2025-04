200 Jahre WKV Stuttgart: Achtsamer durch Kunst

Kunst soll die Menschen bessern

Politisch fiel die Gründung des WKV in eine Epoche der Restauration. Die Französische Revolution hatte die alte Ordnung erschüttert, aber nicht dauerhaft beseitigt. Das Bürgertum suchte nach eigenen Ausdrucksformen, Künstler suchten nach neuen Auftraggebern. Dass Kunst eine wichtige Rolle spielte, davon waren viele überzeugt. So auch der Bildhauer Johann Heinrich Dannecker, der Freund Friedrich Schillers. Er hatte keine materiellen Sorgen, seit er 1802 Heinrike, die Schwester des Hofbankdirektors Gottlob Heinrich Rapp, geheiratet hatte, der selbst ein kunstinteressierter Mann war. Dannecker besaß ein großes Atelierhaus am Schlossplatz, direkt neben dem heutigen Kunstgebäude.

Danneckers Hauptwerk, die "Ariadne, die auf dem Panther reitet" – eine Kopie davon ist in der Rotunde der Staatsgalerie zu sehen –, ist ein Sinnbild für das, was Schiller in seiner Abhandlung "Über die ästhetische Erziehung des Menschen" geschrieben hatte: Die Französische Revolution hatte in einer Gewaltorgie geendet, durch Kunst sollten die Menschen lernen, achtsamer zu werden. "Die Bezähmung der Wildheit durch die Schönheit", so bezeichnete Dannecker das Thema seines Werks.