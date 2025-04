Untersuchungsausschuss Polizeiaffäre BW: Gekommen, um zu drohen

Nicht ganz, denn genießen wollte er diesen Termin dann doch. In der Pose eines entspannten Ehepaares schlendern Andreas und Gabriele Renner händchenhaltend dem Landtag entgegen. Drinnen lässt er sich, während der Ausschuss noch nichtöffentlich tagt, vorab schon mal in den Plenarsaal bringen: Er möchte den Stuhl näher betrachten, auf dem er gleich Platz nehmen muss. Als langer Schlacks problematisiert er die Sitzhöhe, plaudert wie nebenbei locker mit Medienleuten. Die dabei entstehenden Fotos möchte er dann aber doch unbedingt verpixelt sehen. Und Aufnahmen in Bild und Ton von seinem Auftritt vor den Abgeordneten stimmt er ohnehin nicht zu – ein Recht, das ihm das Untersuchungsausschussgesetz einräumt. Gleich zu Beginn des eigentlichen Auftritts leistet er sich doch eine kurze Schwäche, fingert fahrig nach den in einer Plastikhülle vorbereiteten Seiten, bis er die und sich selber im Griff hat.

Renners Enthüllungen könnten Strobl treffen

Wenn Renner Ernst macht mit seiner Ankündigung, will er demnächst eine viel größere Bühne suchen als den schwach besetzen Plenarsaal und die Grüppchen pensionierter Polizeibeamt:innen auf der Tribüne. Und dann womöglich bisher unbekannte Interna auftischen. Ein Besucher erinnert daran, dass CDU-Innenminister Thomas Strobl noch einmal einen Anlauf nehmen will, um 2026 in den Landtag einzuziehen, also noch nicht in die Polit-Rente gehen möchte. Da könne er durchaus noch getroffen werden von Renner'schen Enthüllungen, "wenn es die wirklich geben sollte".