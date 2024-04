Frühjahrsfestival der Oper Stuttgart: Glück und Pech im Spiel

Das Ziel: neues Publikum anlocken

Opernintendant Viktor Schoner tritt an die Bar und wechselt ein paar Worte mit seinem Team. Er hat das Frühjahrsfestival eingeführt, gleich in seiner ersten Saison in Stuttgart 2018/19. Schoner ist sich nicht sicher, ob die klassische Oper in Zukunft noch genauso viel Publikum anziehen wird wie heute. Er will nicht nur das gehobene Bildungsbürgertum erreichen, sondern auch Menschen ansprechen, die sonst nicht ins Opernhaus kommen: Das geht am besten an anderen Orten, mit anderen Formaten wie hier im WKV, hofft er.