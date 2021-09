Ausstellung des Württembergischem Kunstvereins: Die Vorhersagen der KünstlerInnen

KünstlerInnen, heißt es, seien Seismographen, die gesellschaftliche Entwicklungen besonders früh und sensibel wahrnehmen. Einige beziehen sich jedoch eher auf ihre eigene Situation als Künstler. Was aussieht wie ein Geschenkpapier mit bunten Streifen, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine Sammlung von Zitaten zur Kunst, nach Stichworten, alphabetisch geordnet. "Über Musik kann man nur mit Bankdirektoren reden", meinte zum Beispiel der Komponist Jean Sibelius, "Künstler reden ja nur über Geld." Unter dem Stichwort "so nicht" findet sich die Aussage des Schriftstellers Oscar Wilde: "Kunst sollte nie versuchen, populär zu sein."

"Look out Lockdown", steht auf einem Plakat. Wörtlich übersetzt: Vorsicht Lockdown. Doch das Bild legt eine andere Lesart nahe. Ein Mann steht in einem Innenraum auf der Erdkugel und sieht aus dem Fenster. Er sieht hinaus (look out), die Welt hat sich in die Wohnung verlagert. "We did it wrong", behauptet ein anderes Plakat. Das kann sich auf die Corona-Maßnahmen beziehen, auf den Klimawandel und vieles Andere. Der simple Satz regt eher dazu an, nachzudenken, was wir nun falsch gemacht haben oder wie es sich anfühlt, wenn man einen Fehler begangen hat.

Mehrere KünstlerInnen haben das Thema Prognose wörtlich genommen. Besonders schön ein Plakat mit dreizehn mal sieben Handy-Fotos von Fernseh-Wetterberichten. Immer steht, rechts im Bild, eine Frau vor einer Wetterkarte oder einem Diagramm. Es erstaunt schon die Vielzahl und Vielfalt der Hintergrundgrafiken, von einer orangefarbenen Baden-Württemberg-Karte mit der Aufschrift "extreme Hitze & Unwettergefahr!" bis zu einem Windsack, der Sturm bis zu 100 km/h visualisieren soll. Fasziniert beobachtet der Künstler das wechselnde Verhältnis von Hintergrund und Kostüm der Sprecherin – und vergisst dabei, auf die Wettervorhersage zu achten.