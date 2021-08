World Press Photo Award: Die Augen im Sturm

Für Hoffnung sorgt auch die Momentaufnahme von Evelyn Hockstein aus Washington DC, ebenfalls nominiert für das Bild des Jahres. Zu sehen ist hier ein Disput zwischen einem weißen Mann und einer BPoC, am Rande von Black-Lives-Matter-Protesten (BLM) gegen das Emancipation Memorial in der Hauptstadt. Das Denkmal, im Hintergrund abgebildet, zeigt den 16. US-Präsidenten Abraham Lincoln mit der Emanzipationsproklamation in der einen Hand, während er die andere über den Kopf eines demütig kauernden Schwarzen in Lumpen hält. Nach Kritik aus der BLM-Bewegung an dieser paternalisierenden Darstellung ist die Statue vom Lincoln Park ins Museum gewandert.

Dass Diskriminierte in den USA und weltweit sich zusammenschließen und Massenproteste gegen strukturelle Diskriminierung und rassistische Polizeigewalt auf die Straßen tragen, gehört zu den guten Momenten des Katastrophenjahrs 2020. Und bei zahlreichen Krisen ist es wichtig, den Blick für das Positive, das auch in finsteren Stunden bleibt, beizubehalten. So ist das Bild des Jahres keines, das nur Schrecken festhält, sondern eine einfühlsame Aufnahme mit starker symbolischer Botschaft: Der dänische Fotograf Mads Nissen hat die 85-jährige Rosa Luzia Lunardi mit der Pflegerin Adriana Silva da Costa Souza abgebildet – bei ihrer ersten Umarmung seit fünf Monaten.