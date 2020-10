Fotoausstellung: Die scheinbar unbegrenzte Freiheit

"Vote for … presents St. Louis artists" lautet der Titel der Ausstellung und fragt nicht nach Trump oder Biden in dem tief gespaltenen Land mit Rassismus, zunehmender Armut und Corona als Brandbeschleuniger. Ein Plädoyer für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit ist es, was die FotografInnen halten wollen, belegt durch ihre Bilder. Der Freelancer Nate Burrell etwa, der durch seine Heimatstadt St. Louis gestreift ist, hat die unvorstellbare Lähmung des Lebens in den Gesichtern gefunden, und seine Porträtsammlung schlicht "Covid Days" genannt.