Ausstellung "Kayotic": Im Fotolabor

Rochester ist geprägt von Kodak, dem von George Eastman im späten 19. Jahrhundert gegründeten Unternehmen, das bis zum Niedergang durch die Digitalkamera der weltweit führende Anbieter auf dem Gebiet der Fotografie war. "You press the button – we do the rest", lautete der Werbeslogan des Herstellers, der mit Rollfilmen und Kameras Amateuren den Einstieg in die Fotografie ermöglichte. Und so nannten Wenz und Franck auch ihr Projekt, das sie nach Rochester und St. Louis führte.

Aber auch in Stuttgart-Wangen gibt es ein Kodak-Werk, für Wenz und Franck der Anknüpfungspunkt. Ursprünglich war es die Fabrik von August Nagel, der sich um die Erfindung kleiner, handlicher, kostengünstiger Kameras besondere Verdienste erworben hat. 1932 an Kodak verkauft, trug das Werk wesentlich zur Verbreitung der Kleinbildkamera bei. Die Stadtbahnhaltestelle heißt mittlerweile schlicht Hedelfinger Straße. Das Betriebsgelände, früher deutscher Hauptsitz des Unternehmens, ist ein Bürocampus, auf dem Kodak zwar immer noch anwesend ist. Aber was es da heute noch tut, ist für Außenstehende nicht ohne Weiteres erkennbar.

Mit dem Kayoticmobil gehen die beiden Künstler noch weiter zurück. Vor Kodak lag schon ein halbes Jahrhundert der Fotografie. Eine verwirrende Vielzahl von Verfahren löste sich ab und machte sich Konkurrenz. Die Regel waren Glas- oder Metallplatten, vom Fotografen belichtete und entwickelte Einzelstücke. Eines dieser Verfahren ist die nasse Kolodium-Fotografie – Wenz spricht auch von Tintypes, weil die beiden eher Metall-, in ihrem Fall Aluminiumplatten verwenden. Beim nassen Kollodium-Verfahren wird die Platte zuerst mit Kollodium übergossen, dann in Silbernitrat getunkt, in der Plattenkamera belichtet und muss dann, solange die Lösung noch feucht ist, entwickelt werden.

Im 19. Jahrhundert führten die Fotografen ihr Labor daher immer auf dem Pferdewagen mit sich. An dessen Stelle tritt bei Wenz und Franck das Kayoticmobil. Allerdings funktioniert das Verfahren nur bei gemäßigten Temperaturen. April bis Juni wäre das ideale Zeitfenster, meint Franck. In dieser Zeit hatten die beiden mit ihren historischen Aufnahmen losziehen wollen, um die Resultate dann im Kunstbezirk zu zeigen. Diesen Plan mussten sie gehörig ändern.

Ausstellungsbesucher dürfen vor die Balgenkamera