Rechtes Symbol Reichsflagge: Alles kein Spaß

In Dutzenden Zeugenvernehmungen in allen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zum "Nationalsozialistischen Untergrund" tauchten die Farben auf. Ihre Verwendung als Ersatz für verbotene Nazi-Symbole war schon bei der NPD ein Thema, später auch bei den Neonazis. "Fühlt man sich wohl in einem Keller bei der Reichskriegsflagge und bei 'Deutschland erwache'?", will Wolfgang Drexler (SPD), der Vorsitzende in beiden baden-württembergischen NSU-Ausschüssen, von einem Gesinnungsgenossen des Trios wissen. Die Dekoration in dem privaten Ludwigsburger Treffpunkt wird heruntergespielt, statt zu politisieren wurde gesoffen, lautet die Antwort. Er könne sich schon vorstellen, sagt der Mann, dass man sich bei 2,8 Promille "über irgendwas" unterhalten hat.

Schwarz-weiß-rot im Garten des Daimler-Managers

In allen Abschlussberichten hätte eine breite politische Debatte über die Zukunft von Reichs- und Reichskriegsflagge verlangt werden müssen. Denn massenhaft geisterten sie längst durch die Foren von Reichsbürgern und Identitären. Geschehen ist nichts, obwohl gerade die Ausschüsse im Osten Unfassbares schon seit Anfang der Neunziger Jahre zutage förderten. So berichtete im Thüringer Landtag der Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent, wie 1993 mindestens elf Projekte radikaler Jugendlicher staatlich subventioniert wurden und über dem "Jugendclub Dichterweg" in Weimar unbeanstandet Schwarz-weiß-rot samt Eisernem Kreuz wehte.