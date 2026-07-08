AfD-Parteitag in Erfurt: Gefeierter Misserfolg

Gut 250 Menschen, die meisten unter 30 Jahre, versammeln sich am Freitagabend beim Stuttgarter Gewerkschaftshaus. Mit dabei: Taschen, Beutel, festes Schuhwerk, Sonnenbrillen und Kopfbedeckung. "Hier wollen ja viele wandern gehen", scherzt ein junger Mann. Das ist nicht der Grund, wieso sie hier sind. Mit sieben Bussen werden sie kurze Zeit später in die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt fahren, wo die AfD ihren Bundesparteitag abhält. Auf den Tag genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Parteitag im benachbarten Weimar.
Vorab wurden von allen Seiten Horrorszenarien an die Wand gemalt. Bis zu 2.500 gewaltbereite Linke erwartete die Polizei. Es kursierten Gerüchte von Brandanschlägen oder Steine, die von besetzten Hausdächern auf AfDler geschmissen werden sollen. Oder gar vom Versuch, die Messehalle zu stürmen, in der die Rechtsextremen ihren Parteitag veranstalten. All das sollte sich als Hirngespinst herausstellen, in Erfurt bleibt es überwiegend friedlich.
Die Stuttgarter:innen haben im Gewerkschaftshaus die Wahl: Ein Bus fährt direkt zur angemeldeten Kundgebung am Erfurter Messeplatz, wo unter anderem der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und die DGB-Chefin Yasmin Fahimi sprechen werden. Drei Busse belegt das Aktionsbündnis "Widersetzen", das bundesweit zum Protest aufgerufen hatte, mit dem Ziel, Zufahrtsstraßen zur Messe zu blockieren. "Von uns wird keine Eskalation ausgehen", sagt die Aktivistin Laura beim Briefing im DGB-Haus. Die übrigen Busse besetzt das Bündnis "Zeit zu handeln".
Eskalation "in sinnvollem Maße"
Die letztgenannte Gruppe entstand 2024 im Zuge der Landtagswahlen in Thüringen und Brandenburg. Eine junge Frau, die sich als Alicia vorstellt, erklärt beim Briefing den "erweiterten Aktionskonsens": Anders als bei "Widersetzen" sollen die Zufahrtswege zur Erfurter Messe nicht nur mit dem eigenen Körper blockiert werden, sondern auch durch "Material", etwa Mülltonnen. Zudem sei die Gruppe bereit, die Eskalation mit der Polizei zu suchen – "in sinnvollem Maße", und wenn es zweckdienlich sei, etwa um Einsatzkräfte zu bündeln und somit woanders Blockaden zu ermöglichen. Auch die "physische Konfrontation" mit "Faschos" würden sie mit "Maß und Vernunft" eingehen.
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...."Was bleibt, ist mehr als ein fader Beigeschmack.".... Nein, da bleibt schon etwas mehr, nämlich unter anderem die Erkenntnis, dass der Aspekt Machtungleichgewicht bzw. Machtgefälle bei der Bewertung von Verhalten immer noch nicht in der...
"Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen." Jetzt soll womöglich auch noch die von Polizeiinspekteur a.D. Renner geduzte, in anzügliche Gespräche verwickelte Polizeianwärterin wegen falscher Beschuldigung angegangen werden. Geht`s...
Dummerweise hat die Autorin unterschlagen, dass die Kreuzbühne einen empfindlichen Eingriff in das historische Gebäude bedeutet. Das war schon immer ein großer Kritikpunkt, nicht nur die Kosten. Wenn wir davon ausgehen können, dass die Oper 2040...
Immerhin, es hat Seltenheitswert in deutschen Medien, dass darauf hingewiesen wird, wie sportliche Erfolge (vor allem im Fußball) von Politik ablenkt.
Russland ist klein, so klein.....Lockere Worte, dicke Lippe wenn man ja "nur" über das mit Abstand größte Flächenland der Erde redet, um ein VIELFACHES größer als Deutschland - und bei denen halten die Brücken auch, im Gegensatz zu denen bei...